Android 16 porta 5 nuove funzioni sugli smartphone: ecco quella che non vedo l’ora di provare

Google ha già avviato il rollout della seconda beta di Android 16, disponibile per i dispositivi Pixel dal modello 6 in poi.

Stanno già emergendo dettagli e versioni dimostrative delle nuove funzionalità, suggerendo che Android 16 sarà un aggiornamento significativo per il sistema operativo mobile più utilizzato al mondo. Tra le novità principali troviamo nuovi strumenti per la fotocamera, notifiche in tempo reale migliorate e una funzione inedita per Google Wallet.

Google ha pubblicato due post sul suo blog dedicato agli sviluppatori Android, elencando le nuove funzionalità per gli utenti e gli strumenti pensati per gli sviluppatori.

Il nome in codice interno di Android 16 è Baklava, una scelta che sembra azzeccata, considerando che questo aggiornamento introduce molteplici livelli di nuove funzioni da esplorare.

Ecco un riepilogo delle cinque migliori novità finora scoperte.

Nuovi strumenti per la fotocamera

(Image credit: Google / Future)

Android 16 introduce una serie di nuovi strumenti per la fotocamera, molti dei quali pensati per utenti avanzati e professionisti.

Una delle novità principali è la modalità di esposizione ibrida, che consente di controllare manualmente ISO e tempo di esposizione, mentre il sistema regola automaticamente l’esposizione complessiva. Questo rappresenta un’opzione intermedia tra le attuali modalità completamente automatiche e quelle interamente manuali.

Oltre a questa funzione, Android 16 porta alcune migliorie minori all’app fotocamera, tra cui il supporto per immagini Ultra HDR e una nuova API che permette alle app di terze parti di rilevare automaticamente quando è necessario attivare la modalità notte e abilitarla direttamente all’interno dell’applicazione.

L’aggiornamento introduce anche il supporto per il codec Advanced Professional Video e nuovi strumenti di regolazione della temperatura e della tinta per la registrazione video, offrendo un maggiore controllo sulle riprese.

Una nuova scorciatoia di Google Wallet

(Image credit: Future / James Ide)

Con Android 16 Beta 2, Google ha introdotto una scorciatoia utile per gli utenti di Google Wallet, pensata per rendere i pagamenti con lo smartphone ancora più rapidi.

Ora è possibile aprire l’app Google Wallet con una doppia pressione del tasto di accensione, che di solito avvia la fotocamera sulla maggior parte dei dispositivi Android.

Questo significa che, per accedere a questa nuova funzione, bisognerà rinunciare a una scorciatoia storica, ma avere questa opzione a disposizione può essere molto comodo.

L’idea di dover cercare Google Wallet tra le app o perdere tempo mentre si è in fila per pagare non è mai piacevole, quindi questa è una delle novità che più mi incuriosisce e che non vedo l’ora di provare.

Migliore ridimensionamento delle app

(Image credit: Peter Hoffmann)

Da appassionato di smartphone pieghevoli, sono felice di vedere che Google sta lavorando per rendere il ridimensionamento delle app più semplice sui display più grandi.

Con Android 16, viene eliminata la possibilità per le app di limitare la loro dimensione e orientamento sugli schermi più ampi, come quelli dei tablet o dei display interni dei telefoni pieghevoli. Questo dovrebbe permettere un uso più efficiente dello spazio disponibile e migliorare l’esperienza degli utenti su questi dispositivi.

Ovviamente, spetterà comunque agli sviluppatori ottimizzare le loro app per adattarsi a diverse dimensioni di schermo, ma questa mossa di Google è un passo nella giusta direzione per rendere tablet e dispositivi pieghevoli più integrati nell'ecosistema Android.

Aggiornamenti in tempo reale

(Image credit: Philip Berne / Future)

Un nuovo tipo di notifica sta per arrivare su Android con il prossimo aggiornamento: le Live Updates, pensate per aiutare gli utenti a monitorare eventi e attività in tempo reale. Queste notifiche avranno la priorità rispetto alle altre e saranno visibili direttamente nella schermata di blocco.

Il concetto è lo stesso delle Live Activities di Apple, ma con una differenza: su Android non si basa su un elemento specifico dell’interfaccia come la Dynamic Island di Apple o la Dynamic Cloud presente sugli smartphone OnePlus più recenti.

Secondo Android Authority, Google suggerisce che le Live Updates potrebbero essere utilizzate per servizi di ride-sharing, consegne di cibo e navigazione, tra gli altri casi d’uso. Questa funzione supporta anche barre di avanzamento e promemoria testuali, ad esempio per indicare le prossime svolte durante l’uso delle app di navigazione.

Estensioni Gemini

(Image credit: Shutterstock/Poetra.RH)

Questa novità è ancora piuttosto misteriosa, poiché Google non ha fornito molti dettagli, ma sembra che le Gemini Extensions, introdotte con la serie Samsung Galaxy S25, arriveranno presto su altri smartphone Android.

Il blog degli sviluppatori Android si limita a dichiarare che Google sta lavorando per rendere questa funzionalità disponibile su un numero maggiore di dispositivi.

Le Gemini Extensions, attualmente disponibili su Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, permettono all’assistente AI di Google di accedere e interagire con altre app presenti sul telefono.

In teoria, ciò consentirebbe a Gemini di eseguire operazioni più complesse, come creare una lista della spesa e salvarla automaticamente su Samsung Notes.

Queste sono dunque cinque delle migliori novità in arrivo su Android 16. Cosa ne pensate? Quali funzioni vorreste vedere in futuro su Android? Fatecelo sapere nei commenti.