Xiaomi Redmi Note 8 potrebbe uscire il 29 agosto

Xiaomi annuncerà il Redmi Note 8 insieme alla sua TV Redmi da 70 pollici durante un evento che si terrà il 29 agosto in Cina. Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha pubblicato su Weibo un poster per l'imminente TV Redmi da 70 pollici.

Nella sezione commenti alla domanda se fosse possibile vedere il Nota 8 lo stesso giorno, Jun ha risposto con un emoji pollice in su.

Nonostante questa non sia una conferma ufficiale, si tratta sicuramente di un indizio sul fatto che la serie Redmi Note 8 sia in fase di sviluppo. Lei Jun ha già svelato alcune delle aree chiave sulle quali l'azienda sta lavorando per creare il successore della serie Redmi Note 7. Sono in incluse fotocamere avanzate, efficienza della batteria e maggiore spazio sullo schermo.

Xiaomi ha rivelato che ha in programma di equipaggiare i propri telefoni con un sensore da 64 MP, quindi è probabile che lo vedremo sulla gamma Redmi Note 8.

Per quanto riguarda la Redmi TV, grazie ai dettagli rivelati sul poster, sappiamo che avrà un enorme display da 70 pollici. Non è stato ancora confermato, ma considerando le dimensioni, la TV dovrebbe essere 4k e avrà il sistema operativo PatchWall come altri televisori Xiaomi. Girano anche delle voci su una TV Redmi da 40 pollici, quindi anche questa potrebbe essere presente all'evento che si terrà il 29 agosto.

Terremo d'occhio gli sviluppi in questo settore e vi faremo sapere eventuali nuove notizie.