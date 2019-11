Xiaomi Mi TV 5 Pro e Mi TV 5 ufficiali, TV da da 55, 65 e 75 pollici

Xiaomi, martedì, in Cina, ha presentato la nuova gamma di TV per la fascia alta del mercato, Mi TV 5 e Mi TV 5 Pro, disponibili in tre dimensioni: 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici ciascuno. Oltre a questo, il produttore di elettronica cinese ha lanciato anche Mi CC9 Pro con una fotocamera da 108 MP e Mi Watch.

La nuova serie Mi TV 5 misura 5,9mm di spessore, rendendolo uno dei televisori più sottili esistenti. Per fare un confronto, l'iPhone 11 ha uno spessore di 8,1 mm!

Xiaomi ha anche rivelato che le cornici sulla gamma Mi TV 5 sono circa il 47% più strette rispetto alla Mi TV 4 della generazione precedente. Le cornici laterali ora misurano 1,8mm, il che conferisce alla televisione una visione più ampia.

Entrambi i modelli hanno una struttura in alluminio e presentano un design senza viti, che aumenta l’eleganza di questi prodotti.

Mi TV 5 Pro è dotato di un pannello QLED 4K Quantum Dot che supporta HDR10 +, MEMC (stima del movimento e compensazione del movimento), è 8K ready e può riprodurre fino al 108% della gamma di colori NTSC.

È alimentato da un chipset Amlogic T972, che è il 63% più potente rispetto alla generazione precedente ed è accoppiato con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

La nuova gamma Mi TV 5 usa il sistema operativo PatchWall di Xiaomi. La TV ha due altoparlanti stereo da 8W, che supportano anche Dolby Audio e DTS HD Sound.

La normale gamma Mi TV 5 di Xiaomi non viene fornita con il pannello Quantum Dot e ha invece uno schermo LCD 4K senza supporto MEMC e HDR10 +. Inoltre, il pannello può riprodurre solo fino all'85% della gamma di colori NTSC. Questi modelli sono dotati di 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione.

Entrambi i televisori supportano Wi-Fi e Bluetooth 4.2 e sono dotati di tre porte HDMI, due porte USB, ingresso A/V e quattro microfoni per i comandi vocali.

Xiaomi Mi TV 5 & Mi TV 5 Pro: prezzo

Il Mi TV 5 parte da 390 euro per la variante da 55 pollici, 520 euro per la variante da 65 pollici e 1050 euro per il modello da 65 pollici.

Mi TV 5 Pro parte da 480 euro per la variante da 55 pollici, 650 euro per la variante da 65 pollici e 1050 euro per il modello da 75 pollici.

I prezzi, riportati in euro, si riferiscono al mercato cinese.

I modelli da 55 e 65 pollici di Mi TV 5 e Mi TV 5 Pro saranno in vendita in Cina a partire dall'11 novembre. Non si sa ancora nulla della loro uscita in India.