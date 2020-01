Xiaomi Mi 10, il Pro avrebbe una batteria meno capiente rispetto al modello standard

Manca ancora l'ufficialità su quasi tutte le caratteristiche dei prossimi Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sono state parecchie ma, al momento, l'unica specifica tecnica realmente confermata è quella che riguarda il processore Snapdragon 865 che sarà montato sui prossimi modelli.

Prevedibilmente tutti i leak mettono in evidenza come tra le due versioni ci saranno delle (ovvie) differenze principalmente in componenti come schermo, fotocamera, memoria e batteria. In merito a quest'ultima, però, le indiscrezioni delle ultime ore sovvertono qualsiasi aspettativa.

Secondo l'utente Digital Chat Station di Weibo, sito cinese di microblogging, Xiaomi Mi 10 avrà una batteria da 4800 mAh, mentre la versione Pro una inferiore di circa 4500 mAh.

(Image credit: Xiaomi)

In ogni caso si tratta comunque di un notevole passo avanti rispetto allo Xiaomi Mi 9, la cui batteria aveva una capienza di gran lunga inferiore, pari a 3300 mAh. Esiste però anche una ragione in più per l'adozione di queste batterie più capienti e riguarda il supporto al 5G che, se utilizzabile, richiederà un maggiore consumo della batteria.

Non conoscendo ancora neanche le caratteristiche dello Xiaomi Mi 10 e della versione Pro, è impossibile pensare che possa essere stata annunciata anche una data di uscita del prossimo flagship. Come accaduto con il predecessore, il nuovo modello dovrebbe arrivare sul mercato durante il MWC, la cui edizione di quest'anno si terrà dal 24 al 27 febbraio.