Xiaomi Mi 10 e Black Shark 3, presentazione solo online a causa del coronavirus

Nelle ultime settimane abbiamo scritto dell’evento di presentazione di Xiaomi; avrebbe dovuto tenersi l’11 febbraio, in concomitanza con l’Unpacked Event di Samsung. Poi, il disastro.

È scoppiata l’epidemia da coronavirus, ad oggi si parla di centinaia di morti, migliaia di contagiati e l’OMS ha dichiarato lo stato di emergenza globale.

La situazione è drammatica e Xiaomi sta riflettendo sul da farsi: aspettare che l’epidemia rientri o optare per un evento online, in streaming.

Una fonte vicina all’azienda cinese, con un ottimo storico in fatto di informazioni non ufficiali, ritiene che l’evento sarà tenuto solo online; questa decisione permetterà all’azienda di risparmiare anche l’affitto del locale per l’evento, tra l’altro.

Vi riportiamo qui sotto il tweet in questione.

(Image credit: N/A)

L'AD di Black Shark CEO Lou Yuzhou rafforza e conferma l'ipotesi di un evento esclusivamente online perché, scrive, "un evento tradizionale, con molta gente riunita in un solo posto, non è più una via praticabile". La presentazione del Black Shark 3, in ogni caso, per ora non ha ancora una data precisa, a differenza dello Xiaomi Mi 10.

Smartphone all’avanguardia

Xiaomi Mi 10 dovrebbe montare un display OLED curvo con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sul retro, il dispositivo sarà dotato di quattro fotocamere, tra cui un obiettivo principale da 108 megapixel.

Pare anche che il Mi 10 Pro arriverà con un display da 6,4 pollici col foro per la fotocamera in alto a sinistra. Sarà alimentato dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 865 insieme a 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Pare che il modello Pro includerà una batteria da ben 5.250 mAh, inoltre supporterà la ricarica cablata veloce da 66 W, insieme alla ricarica wireless veloce.