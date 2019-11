Xbox, Phil Spencer conferma che i giochi singleplayer non scompariranno

Il CEO di Xbox Phil Spencer ha confermato che i giochi single player continueranno a uscire su Xbox durante i prossimi anni.

L'affermazione arriva da Twitter in risposta ai dubbi riguardanti i piani di Microsoft riguardanti i titoli singleplayer. La risposta è stata “Con l'aggiunta di XGS [Xbox Game Studios] abbiamo molti team che hanno sviluppato giochi focalizzati sul signleplayer e vogliamo che questo continui. "

Con l'aumentare della popolarità dei giochi multiplayer, questa è una notizia gradita per coloro che preferiscono un'esperienza di gioco solitaria sulla propria console.

Yes, I can confirm. With the additions to XGS we have a lot of teams that have built strong SP focused games and we want that to continue.August 7, 2019