Windows 11 si potrà scaricare prima del previsto

Windows 11 potrebbe uscire verso la fine di ottobre, oppure a novembre.

La finestra di lancio è ipotetica e si basa su alcune deduzioni di Windows Latest. L'ultimo indizio arriva dalla stessa Microsoft, che in un post su Windows 11 ha comunicato ai produttori di hardware la scadenza per aggiornare i driver in modo che possano supportare il nuovo sistema operativo entro il 24 settembre 2021.

Microsoft naturalmente vuole che i driver siano pronti molto in anticipo rispetto all'uscita di Windows 11, in modo che ci sia il tempo adeguato per la fase di test.

Come osservato da Windows Latest, con una tabella di marcia simile ci aspetteremmo il lancio di Windows 11 per quattro settimane dopo all'incirca, quindi per la fine di ottobre.

Inoltre, a supporto di questa tesi, in precedenza era trapelato un documento di Intel riguardante i driver grafici che alla fine riporta la dicitura "Windows 11 Aggiornamento di ottobre 2021".

Ormai abbiamo visto molti indizi riguardo una possibile data di uscita a ottobre, e questo sembra proprio essere il piano di Microsoft. Naturalmente a questo punto si tratta solo di un'intenzione, ma l'uscita di Windows 11 potrebbe slittare a novembre o poco dopo se si incontreranno intoppi in fase di test.

Questo è il motivo per cui Microsoft ha dichiarato ufficialmente che la data di uscita di Windows 11 è prevista per le "vacanze invernali", indicando vagamente che il sistema operativo sarà disponibile a fine 2021.

Un'indicazione simile significa che l'uscita sarebbe ufficialmente programmata per dicembre, o al massimo fine novembre. Si tratta di una mossa prudente per evitare di promettere una data di uscita anticipata che magari non si riuscirà a rispettare, puntando piuttosto sul "fattore sorpresa" nel caso sarà possibile programmare l'uscita di Windows 11 prima rispetto alla data annunciata in via ufficiale.