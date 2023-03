WhatsApp, arriva la funzione per modificare i messaggi inviati

WhatsApp potrebbe presto salvarci dall'imbarazzo derivante dai nostri possibili errori di ortografia: sembra infatti che sia in fase di sviluppo una funzione per la modifica dei messaggi dell'app.

A tutti noi è capitato di digitare velocemente un messaggio, per poi premere invio e rendersi immediatamente conto che una buona parte delle parole sono scritte in modo errato. Si può cercare di correggere l'errore con un messaggio successivo, ma a quel punto il danno è ormai fatto.

WhatsApp potrebbe presto consentirvi di correggere questi errori, dato che una funzione di modifica dei messaggi è stata individuata nell'ultima beta. Sebbene la funzione non sia ancora attiva, nell'ultimo aggiornamento è stata scoperta una notifica in-app (Si apre in una nuova scheda) che avvisa i destinatari di un messaggio che "Questo messaggio è stato modificato per tutti i partecipanti a questa chat sull'ultima versione di WhatsApp".

Non è ancora possibile modificare i messaggi nell'app, nemmeno nella versione beta pubblica, ma la notifica suggerisce che questo strumento sarà presto aggiunto a WhatsApp.

Come funzionerà?

Dato che la funzione non fa ancora parte della beta di WhatsApp, non sappiamo con certezza come funzionerà nella pratica, ma sembra che sarà resa disponibile una breve finestra temporale (circa 15 minuti) per modificare un messaggio dopo che è stato inviato. Tutti i messaggi modificati riceveranno l'etichetta "Modificato", in modo che gli utenti sappiano che avete modificato ciò che avete digitato, anche se non è chiaro se l'app terrà un registro di ciò che il messaggio diceva prima di essere modificato.

Non è la prima volta che si parla di una funzione di modifica per i messaggi su WhatsApp, quindi questa novità potrebbe arrivare sui nostri smartphone prima del previsto.