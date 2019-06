Vivo Super FlashCharge 120W: la tecnologia che ricarica una batteria da 4,000mAh in 13 minuti

Vivo ha presentato la nuova tecnologia di ricarica rapida, la Super FlashCharge, in grado di ricaricare una batteria da 4,000mAh in soli 13 minuti. L'azienda dovrebbe presentare la nuova tecnologia Super FlashCharge all'MWC 2019 (Mobile World Congress) di Shanghai, che inizierà il 26 giugno.

Le aziende produttrici di smartphone hanno sempre fatto a gara a chi garantiva ai consumatori la ricarica rapida più veloce, ma tutte offrivano soluzioni solo fino ai 50W. Poco fa Xiaomi ha dichiarato di avere in cantiere una tecnologia di ricarica rapida a 100W (Super Charge Turbocharger), ma Vivo sembra essere un passo avanti.

Vivo ha svelato che la sua Super FlashCharge a 120W impiegherà 5 minuti per ricaricare del 50% una batteria da 4,000mAh, e 13 minuti per ricaricarla completamente. I numeri sono impressionanti, ma non tutto è oro quel che luccica. La ricarica rapida generalmente implica anche il surriscaldamento, e ancora non sappiamo cos'abbia progettato l'azienda per affrontare il problema. Questa tecnologia sarà integrata nell'adattatore per la ricarica? Sarà supportata solo da pochi smartphone eletti?

Ne sapremo di più la prossima settimana, dopo l'inizio dell'MWC di Shanghai, dove Vivo probabilmente presenterà la nuova tecnologia Super FlashCharge.