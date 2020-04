Very Mobile, offerte a partire da 4,99 euro al mese

L'offerta di Very Mobile spicca tra le varie proposte delle altre compagnie telefoniche. Very Mobile è il nuovo operatore low-cost virtuale di Wind Tre che offre tariffe vantaggiose rispetto alla concorrenza per chi sta cercando un nuovo piano tariffario che offra più GB mensili, chiamate e SMS illimitati a un piccolo prezzo.

Very Mobile, infatti, offre ai nuovi clienti la possibilità di sottoscrivere un piano telefonico al prezzo scontato di 4,99 euro.

Per chi richiede l'attivazione di un nuovo numero e per gli utenti che passano a Very Mobile da Poste Mobile, Fastweb, Coop voce e altri operatori elencati sul sito ufficiale, Very Mobile propone un piano che include 30 Giga, chiamate e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese. Potete acquistare la SIM qui, e il costo di attivazione di SIM e offerta (da pagare solo la prima volta) è di 5 euro.

Per gli utenti che passano da Tim, Vodafole, Iliad, Tre, Wind, ho. e Kena Mobile, invece, la stessa offerta prevede un prezzo mensile di 11,99€, più il costo fisso dei 5€ per l'attivazione da pagare una tantum. L'offerta è attivabile qui.