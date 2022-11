Twitter, Elon Musk: possibili tagli al personale entro fine novembre

Fin dal giorno del suo insediamento nella sede centrale di Twitter, Elon Musk ha iniziato un'opera di "pulizia" che prevede l'eliminazione di quelle che, secondo il CEO di Space X, sono figure scomode o non più necessarie all'azienda.

Dopo aver licenziato alcuni dei principali manager dell'azienda, tra i quali il CEO Parag Agrawal e il CFO Ned Segal, Musk ha messo a punto un piano aziendale mirato a dimezzare la forza lavoro licenziando circa 4000 dipendenti, presumibilmente per rientrare nei costi di acquisizione.

Secondo un recente report del The New York Times (Si apre in una nuova scheda), il piano di Musk sta per prendere forma. Alla fine di ottobre, il CEO di SpaceX e Tesla avrebbe ordinato ai suoi manager di stilare una lista con i nomi dei dipendenti da "tagliare".

Il NYT non è stato in grado di definire con certezza l'entità dei licenziamenti previsti da Musk, ma dal report appare chiaro che alcune sezioni saranno più colpite di altre. Del resto la notizia non sorprende visto che, prima di completare l'acquisizione di Twitter, Musk avrebbe comunicato agli investitori l'intenzione di licenziare fino al 75% dei 7.500 dipendenti dell'azienda.

Secondo le stime del Guardian, i licenziamenti a tappeto decisi da Musk potrebbero costare circa 120 milioni di dollari in "paracaduti d'oro".

(Image credit: Getty Images)

Nel corso di un'assemblea con il personale, Musk avrebbe fatto marcia indietro negando di voler effettuare tagli così drastici.

Tuttavia stando alle più recenti indiscrezioni, i prossimi licenziamenti, inizialmente previsti entro la prima settimana del mese, sarebbero ancora in ballo e potrebbero avvenire prima della fine di novembre. Tale scadenza giocherebbe a favore di Musk che, effettuando i tagli entro il mese, eviterebbe di pagare le quote azionarie ai dipendenti in uscita.

Stando al report del NYT, tali quote "rappresentano in genere una parte significativa" della retribuzione dei dipendenti. Tuttavia, per ora, non ci sono conferme ufficiali dato che Musk è stato molto elusivo rispetto al tema dei tagli al personale.