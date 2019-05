The Elder Scrolls: Blades ora è disponibile per tutti

Dopo un periodo di accesso anticipato solo su invito , Bethesda ha annunciato che The Elder Scrolls: Blades può ora essere scaricato e giocato da tutti con un dispositivo iOS oppure Android.

Esatto, non è necessario registrarsi per l'accesso anticipato oppure utilizzare un account Bethesda, ma è sufficiente scaricare il gioco da Google Play o dall' App Store .

Early Access for all! #Blades is now open to all players—no Bethesda net account required.Play now via @AppStoreGames or @GooglePlay: https://t.co/9eIZWnRF3E pic.twitter.com/gAH1epmqDDMay 2, 2019

All'annuncio è stato confermato che Elder Scrolls: Blades sarebbe arrivato su PC e console oltre che su dispositivi mobile, ma per il momento la versione è limitata ai dispositivi mobile. Questo non rappresenta un problema; nella nostra recensione hands-on del gioco, abbiamo trovato Blades "un'esperienza davvero piacevole" nonostante non apportasse nulla di nuovo all'universo TeS.

Nonostante ora sia disponibile per tutti, non bisogna dimenticarsi che The Elder Scrolls: Blades è ancora un gioco in accesso anticipato e in corso d'opera. Secondo Bethesda , tuttavia, qualsiasi progresso durante l'early access o acquisto effettuato verrà trasferito al gioco principale.