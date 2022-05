Techly: ecco i nuovi adattatori video da DP a HDMI

Se vi è mai capitato di provare frustrazione nel tentativo di collegare dispositivi diversi a uno schermo a causa di problemi di compatibilità delle porte, sappiate che vi capiamo benissimo.

Per fortuna, però, esistono sul commercio varie soluzioni che possono aiutarci a risolvere le differenze di standard da un dispositivo all'altro per la connessione al display, e fra queste vi segnaliamo Techly, azienda specializzata in prodotti e accessori per il mondo informatico, che ha presentato la sua nuova gamma di adattatori DisplayPort-HDMI.

(Image credit: Techly)

I nuovi adattatori video per la conversione tra DisplayPort e HDMI presentati da Techly sono di due tipi: passivi e attivi. Questi ultimi, oltre a collegare le due interfacce diverse, convertono attivamente il segnale mentre viene trasmesso, indipendentemente dal tipo di segnale emesso o ricevuto.

Ad esempio, il nuovo adattatore IADAP DP-HDMIF8K da DisplayPort 1.4 a HDMI consente di collegare un DisplayPort 20 pin maschio a un HDMI 19 pin femmina. Questo convertitore supporta una risoluzione video di 8K a 30 Hz. Grazie alla conversione attiva permette un'ampia compatibilità con la maggior parte delle schede grafiche ed è dotato di tecnologia Plug and Play.

(Image credit: Techly)

Fra gli altri adattatori attivi, segnaliamo anche IADAP MDP-HDMIF8K che consente di collegare i PC portatili con le porte Mini DisplayPort o Thunderbolt 1.4 a un cavo monitor HDMI, ma soprattutto è compatibile anche con l'ecosistema Mac.

L’adattatore IADAP DP-HDMIF2 invece, trasmette il segnale DisplayPort 1.2 attivo con un connettore d'ingresso DP maschio 20 pin e un connettore in uscita HDMI femmina a 19 pin. Supporta una risoluzione video fino a 4K/2K a 30 Hz, una velocità di trasmissione di 5,4 Gbps e la modalità 3D. Lungo 15 cm, è dotato di copri-connettori in PVC pressofuso per evitare le interferenze elettromagnetiche.



Tra i convertitori passivi compatibili con le porte DisplayPort e HDMI presentati da Techly, vale la pena citare IADAP DP-HDMIFP con una risoluzione video di 1080P Full HD (1920x1200) e il convertitore IADAP DP-HDMIFP4 con una risoluzione fino a 4K a 30 Hz.

Tutti gli adattatori DP a HDMI firmati Techly, certificati secondo le norme europee, permettono una visualizzazione di alta qualità sullo schermo e godono di una garanzia fino a 3 anni.

Potete consultare l'intero catalogo cliccando qui (opens in new tab).