Surface Pro 6 e Surface Book 2, nuovi modelli con Core i5 e 16 GB di RAM

Sembra che Microsoft stia preparando due nuove varianti del Surface Pro 6 e del Surface Book 2 da 15 pollici, che avranno processori Intel Core i5 insieme a 16GB di RAM.

A oggi, chi vuole avere 16GB di RAM deve scegliere un modello, più costoso, con Intel Core i7. I modelli con Core i5, invece, hanno al massimo 8GB di RAM nel caso del Surface Pro 6, mentre per il Surface Book 2 da 15 pollici non c'è nemmeno la possibilità di avere 8GB.

Chi vuole più memoria senza pagare un processore più potente, però, potrà presto vedere soddisfatti i suoi desideri. Tanto il Surface Pro 6 quanto il Surface Book 2 avranno infatti una versione con Core i5 e 16GB di RAM, stando a quanto sostiene Winfuture.

Se il sito tedesco è corretto, il Surface Pro 6 (model P6A-00001) con Intel Core i5-8350U, 16GB e 256GB di archiviazione, costerà 1.399 dollari (1.250€ al cambio attuale). Probabilmente si tradurranno in 1.399 euro.

In confronto, il Surface Pro 7 con Core i7 e 16/512GB costa 2.099 euro. In altre parole, il nuovo modello potrebbe offrire un risparmio di oltre il 30%

Quanto al Surface Book 2 da 15 pollici, al momento lo si può avere solo con 16GB, ma anche con CPU Intel Core i7 e un prezzo minimo di 2.449 euro (con 256GB di storage). Anche in questo caso ci sarebbe un risparmio pari a circa il 20%, scegliendo la CPU Intel Core i5.

Un po' di cautela

I nuovi modelli sono stati individuati su Best Buy Canada, un colosso del commercio tradizionale e online. Gli annunci nel frattempo sono stati rimossi, e sicuramente è doverosa un po' di cautela. Ma abbiamo visto il Surface Book 2 Core i5/16GB anche presso un altro rivenditore statunitense, quindi seppure non ci siano certezza sembra almeno probabile che sia tutto vero.

Non sappiamo quando i nuovi Surface potrebbero arrivare, né se arriveranno mai in Italia. L'annuncio di Best Buy indicava il 18 giugno come data di disponibilità del Surface Book 2, e possiamo supporre che lo stesso valga per il Surface Pro 6. Possiamo aspettarci che diventino ufficiali il mese prossimo, dunque, ma ovviamente nulla garantisce che Microsoft decida di venderli anche in Italia.

Speriamo che il report sia affidabile, perché un maggior numero di opzioni è sempre il benvenuto.

