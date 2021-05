SSD, oltre 10 GB/s con questo controller per il cloud PCIe 5.0

Marvell Technology ha immesso sul mercato i primi controller SSD PCIe 5.0 progettati specificamente per i fornitori di servizi di cloud computing e data center.

I nuovi controller SSD Bravera SC5 supportano anche NVMe 1.4b, che secondo quanto riferito dall'azienda, sono in grado di raggiungere prestazioni doppie rispetto agli SSD PCIe 4.0.

La nuova famiglia di controller SSD sfrutta l'architettura system-on-chip (SoC) di Marvell per fornire fino a 14 GB/s di throughput e due milioni di operazioni di input/output di lettura casuale al secondo (IOPS).

Amazon Prime Day 2021: date, previsioni, migliori offerte

I migliori portatili 2-in-1

I migliori portatili business

Marvell fa sapere che i controller offrono alcune importanti funzionalità di sicurezza, come RoT (root of trust) conforme a FIPS, crittografia AES a 256 bit e revoca multi-chiave per soddisfare le rigorose normative per i fornitori di servizi cloud e atti a proteggere i dati degli utenti.

"I controller Bravera SC5 SSD sono i primi sul mercato con caratteristiche innovative per data center che estendono la leadership tecnologica di Marvell nella tecnologia di archiviazione flash", ha affermato Thad Omura, vice presidente del marketing, Flash Business Unit di Marvell.

Progettati per il cloud

I nuovi controller sono dotati della tecnologia di correzione degli errori NANDEdge LDPC di 5a generazione di Marvell, applicabile ai dischi allo stato solido realizzati con 3D NAND QLC, TLC e SLC.

Marvell aggiunge che sta collaborando con provider di cloud iperscalabili come Microsoft Azure per garantire che i controller SSD Bravera siano compatibili con tutti i sistemi e possano funzionare su tutte le piattaforme hardware disponibili.

Inoltre, al fine di offrire la flessibilità necessaria per riutilizzare senza problemi lo stesso hardware durante la migrazione a carichi di lavoro di nuova generazione, i controller Bravera SSD sono capaci di più modalità d'uso come SEF, ZNS, Open Channel e altro, senza modifiche hardware.

"La famiglia di controller SSD Bravera SC5 di Marvell supporta la tecnologia che necessita di SSD iperscalabili di nuova generazione", ha affermato Ross Stenfort, Hardware System Engineer per lo storage di Facebook.

I controller SSD Bravera sono attualmente disponibili solo per alcuni clienti selezionati. Marvell per il momento non ha condiviso le date sulla loro disponibilità generale e sui prezzi.