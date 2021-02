Splatoon 3, il nuovo trailer dice poco e niente

Nintendo ha annunciato che Splatoon 3 uscirà nel 2022 per Nintendo Switch. L'annuncio è arrivato con un trailer, dove si vedono alcune opzioni per la personalizzazione del personaggio e un paesaggio che ricorda vagamento Hong Kong.

Vediamo anche qualche nuova arma, tra cui un arco. E una nuova mappa, un deserto con delle lische di pesce, che potrebbe suggerire un futuro distopico dove gli oceani si sono prosciugati. Ma è pura speculazione.

Un anno desolato per Nintendo

I migliori giochi per Nintendo Switch

Il 2022 comunque è ancora lontano e non sono molti i giochi originali che, per ora, occupano i piani di Nintendo: Pokémon Snap, Mario Golf: Super Rush e The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Un po' poco per i dieci mesi e rotti che mancano all'anno prossimo.

A peggiorare la situazione ci sono le ultime notizie riguardo a Breath of The Wild 2, che a quanto pare non è ancora pronto per una presentazione pubblica.

A rimpolpare il catalogo ci sono i giochi di terze parti, come Monster Hunter: Rise e Apex Legends. Ma anche considerando questi il panorama appare abbastanza desolato.

Speriamo almeno di sentire qualcosa su Metroid Prime 4 e Breath of the Wild 2 alla prossima E3 2021. Altrimenti saranno un anno molto lungo per i possessori di Nintendo Switch.