Sony WH-1000XM4, le migliori cuffie del mondo a un prezzo mai visto

Le Sony WH-1000XM4 sono le migliori cuffie wireless che abbiamo mai provato e anche tra le migliori cuffie in assolto, fatto salvo per alcuni modelli professionali e molto, molto costosi. Ma tra le cuffie "normali" non troverete di meglio.

E di solito costano più di 300 euro, ma oggi le abbiamo trovate a 280 euro. Per capirci, e il prezzo a cui ci aspettiamo di vedere le Sony WH-1000XM3, cioè il modello precedente, per il Black Friday 2020. Una cosa davvero incredibile

Sony WH-1000XM4 a €279 Queste cuffie offrono una qualità audio superiore, una cancellazione del rumore esemplare e un design fantastico. A questo prezzo non ve ne potrete pentire nemmeno volendo. Vedi offerta

Le Sony WH-1000XM4 hanno un'eccellente cancellazione del rumore, una qualità del suono sorprendente e vantano un design comodo e leggero. A prima vista non hanno un aspetto molto diverso rispetto al modello precedente, ma sono presenti molte nuove funzioni come l'associazione multipoint, lo standard DSEE Extreme per l’upscaling delle tracce audio compresse, il riconoscimento della voce che mette in pausa e fa ripartire la musica in automatico grazie a un sensore integrato. Le Sony WH-1000XM4 si sono aggiudicate il titolo delle migliori cuffie del 2020.