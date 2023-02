Sony FE 50mm F1.4 GM, il nuovo cinquantino per la serie Alpha

Sony FE 50mm F1.4 (SEL50F14GM) è l'ultimo arrivato della famiglia GMaster e va a completare la "sacra trinità" di obiettivi a focale fissa GM per le mirrorless full-frame della serie Alpha al fianco di Sony 24mm F1.4 GM e Sony 35mm F1.4 GM.

Questa lente raccoglie l'eredità del già ottimo Zeiss 50mm F1.4 ZA presentato nel 2016 ma offre una qualità ottica superiore al netto di un formato più compatto e leggero.

Con un peso di soli 516g il nuovo FE 50mm F1.4 GM risulta più leggero sia dello Zeiss 50mm F1.4 (778g) che del 50mm F1.2 GM (anch'esso 778g). Anche le dimensioni del filtro sono inferiori e misurano 67mm rispetto ai 72mm degli altri due cinquantini.

Come da tradizione GMaster, il nuovo 50mm F1.4 GM si caratterizza per una straordinaria nitidezza dal centro ai bordi e per l'ottimo AF che fa affidamento sui nuovi motori lineari di casa Sony.

Ma andiamo a vedere nello specifico quali sono gli elementi che caratterizzano questa nuova lente Sony e come si distingue dagli altri 50mm della casa.

(Image credit: Sony)

Le specifiche

Costruzione

Lo schema ottico di questo cinquantino composto da 14 lenti è complesso e ricco di soluzioni all'avanguardia, studiate per ottenere prestazioni ottiche eccellenti riducendo gli al minimo gli ingombri.

Al suo interno troviamo due elementi a bassa dispersione ED e due elementi eXtreme Aspherical. Tre delle lenti utilizzano il rivestimento antiriflesso Nano AR Coating che riduce al minimo i fenomeni di ghosting e i flare. L'elemento esterno è protetto da uno strato di fluoro che riduce i riflessi e facilita la pulizia della lente frontale essendo repellente agli oli.

La qualità costruttiva, come per tutte le lenti della serie GM, è eccellente e garantisce la resistenza a umidità e polvere. La ghiera di apertura con selettore che attiva e disattiva lo scatto offre un controllo diretto e intuitivo del diaframma. Il blocco del diaframma permette di fissare la ghiera di apertura in posizione "A" o di impostare manualmente l'apertura da F1.4 a F16. Quando è sbloccata, la ghiera di apertura consente di passare da un'impostazione all'altra senza scattare.

I tasti di blocco della messa a fuoco e il selettore della modalità di messa a fuoco offrono ulteriore versatilità alle riprese e, volendo, si possono assegnare ad altre funzioni.

Nuovo sistema AF / MF

Per quanto riguarda il sistema AF, Sony ha optato per due motori lineari in sostituzione del motore ad anello SSM dello Zeiss 50mm F1.4 ZA. Questa soluzione offre un vantaggio in termini di prestazioni e silenziosità, oltre a garantire transizioni più fluide particolarmente adatte per le riprese.

Ma non è tutto. Il nuovo MF a risposta lineare assicura una risposta precisa al millimetro: la rotazione della ghiera produce immediatamente una corrispondente variazione nella messa a fuoco, offrendo una risposta simile a quella dei sistemi meccanici.

La distanza minima di messa a fuoco di 0,41 metri e l'ingrandimento massimo di 0,16x con l'AF (pari a 0,38 metri e a 0,18x per l'MF).

Quanto costa?

Non abbiamo ancora avuto modo di provare il nuovo 50mm F1.4 GM di Sony ma stando alle premesse questa lente rappresenta un compromesso eccellente tra dimensioni e qualità dell'immagine, offrendo un sistema AF avanzato e uno schema ottico ricco di soluzioni innovative.

Considerando la compattezza dei corpi della serie Alpha questo 50mm da poco più di mezzo chilo sembra un'ottima aggiunta al già ricco corredo Sony per le full-frame della serie Alpha.

Ma quanto costa? Sony FE 50mm F1.4 GM sarà disponibile da aprile al prezzo di listino di 1700€.