Sistema operativo Huawei più veloce di iOS e Android, secondo il CEO

Il CEO di Huawei, Ren Zhengfei, ha dichiarato che il loro nuovo sistema operativo sarà più veloce di iOS e Android... ma potrebbe avere problemi con le app.

Zhengfei ha fatto queste dichiarazioni in un’intervista al settimanale francese Le Pointe il capo di Huawei sembra sicuro del successo della propria azienda a prescindere da come finirà la guerra commerciale tra USA e Cina.

Non è un segreto che Huawei stia preparando un proprio sistema operativo che potrebbe usare nel caso in cui gli USA continuassero con il loro blocco che tra le altre cose comporta il bando assoluto ad app Google indispensabili come il Play Store, gli aggiornamenti di sicurezza e le Google App.

Anche se Ark OS (il nome del sistema Huawei) fosse il più veloce dovrebbe comunque recuperare strada per quanto riguarda le app.

Attenzione alla mancanza di app!

Realizzare uno store in grado di fronteggiare quelli di Apple e Google non è semplice e ci sono già state molte vittime in passato. I casi più emblematici sono quelli di Windows Phone e BlackBerry OS che non sono riusciti nonostante molteplici tentativi a raggiungere i numeri necessari per sopravvivere.

Huawei è oggi il secondo produttore di smartphone nel mondo (dopo Samsung), il che significa che ha una base di utenti che potrebbe far gola a qualsiasi sviluppatore. Ciò nonostante non sarà facile raggiungere il volume sufficiente per il successo.

Non abbiamo ancora visto il nuovo sistema per cui non sappiamo ancora come funziona e nemmeno se Huawei potrà comunque almeno in parte appoggiarsi ad Android.

Walter Ji - Huawei Presidente del Consumer Business Group for Western Europe ha confermato a Tech Radar che ad oggi non ci sono tempi prefissati per la sua presentazione.

Questo non significa che non vedrà la luce, anche perché il sistema oltre che sugli smartphone dovrebbe funzionare su tablet, router e data center.

Via Sina and GSMArena