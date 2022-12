Samsung, i prossimi TV QD-OLED risolveranno due importanti problemi

Secondo un nuovo reportage, il lancio da parte di Samsung dei suoi TV 2023 sembra destinato a risolvere due delle critiche più comuni alla sua tecnologia di display QD-OLED.

Come riportato dal sito web di settore FlatPanelsHD, il quotidiano coreano ETNews sostiene che la line-up di TV del gigante tecnologico per la fiera CES del mese prossimo vedrà Samsung svelare finalmente una gamma più ampia di dimensioni di TV QD-OLED, tra cui il primo TV da 77 pollici disponibile in commercio con la nuova tecnologia di visualizzazione.

Fino a questo momento Samsung e altri produttori di TV che utilizzano i pannelli QD-OLED, come Sony, si erano limitati a offrire modelli da 55 e 65 pollici.

Probabilmente più significativa è la notizia che i nuovi TV QD-OLED di Samsung, che saranno presentati a Las Vegas, vantano livelli di nero molto migliori rispetto ai loro predecessori.

Sebbene le recensioni dei primi modelli dotati di questi pannelli siano state favorevoli, una delle critiche più frequenti è stata quella relativa al fatto che i pixel del pannello possono mostrare problemi di luce parassita dai pixel adiacenti; c'è anche qualche difficoltà negli ambienti molto luminosi, comune a tutti gli OLED.

L'articolo prosegue aggiungendo che Samsung è talmente fiduciosa nelle prestazioni migliorate dei suoi modelli di nuova generazione che ha deciso di registrare un marchio "True Black" da utilizzare per il lancio.

I QD-OLED potrebbero superare gli OLED

Con Philips che, insieme a Sony e TCL, è pronta a salire a bordo del treno QD-OLED il prossimo anno, la notizia odierna di Samsung sottolinea come questa tecnologia di visualizzazione stia rapidamente diventando un vero e proprio rivale dell'OLED.

Il QD-OLED combina le migliori caratteristiche prestazionali dei televisori a LED a punti quantici (QLED) - in particolare l'elevata luminosità e la saturazione del colore - con la precisione dell'immagine a livello di pixel dell'OLED tradizionale.

C'è ancora qualche carenza, ma già oggi il Sony A95K è il miglior televisore del 2022, seguito a brevissima distanza dal Samsung S95B.

Siamo ansiosi di vedere se questi nuovi miglioramenti che verranno presentati a gennaio saranno all'altezza del loro "True Black" e contribuiranno a rimuovere una barriera che potrebbe impedire ad alcuni videofili di adottare questa tecnologia.