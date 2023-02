Samsung Galaxy S23 ufficiale, fino a €200 più caro

Samsung ha presentato oggi tre nuovi smartphone: Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, che rappresentano la nuova era dell'esperienza premium degli smartphone Galaxy.

Tra i molti aspetti interessanti, il primo che vale la pena menzionare è senz’altro la fotocamera rinnovata, arricchita dalla nuova funzione Nightography con AI “trasformativa”, e la funzione dedicata all’astrofotografia.

Troviamo poi il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile. Samsung quindi, almeno per quest’anno, ha deciso di montare il processore Qualcomm anche sulle varianti europee del suo top di gamma, forse in risposta alle polemiche nate lo scorso anno riguardo il Galaxy S22. Le prestazioni non saranno di certo un problema.

Inoltre, su Galaxy S23 Ultra, la S Pen integrata offre maggiori possibilità per la produttività, annotazione di appunti e hobby. Ancora una volta, la versione Ultra del top di gamma Samsung si conferma l’erede della serie Galaxy Note. A tal proposito, il nuovo design piatto dello schermo e dei bordi rende un po' più comoda la scrittura con il pennino.

A prima vista i nuovi Samsung Galaxy S23 ci sono sembrati degli smartphone eccellenti. Tuttavia rispetto al 2022 le novità sono poche e non proprio rilevanti, il che rende difficile accettare l’aumento di prezzo, che arriva fino a 200 euro nel caso del modello Ultra.

Fotografia al top

Con la chiara intenzione di essere il migliore smartphone per qualità fotografica . Il Galaxy S23 Ultra ha un sistema di fotocamere più avanzato, progettato per restituire un livello di dettaglio superiore rispetto al passato, in quasi tutte le condizioni di luminosità. La fotocamera è stata migliorata con le funzionalità Nightography e un nuovo algoritmo ISP basato sull'AI che corregge il rumore visivo in presenza di scarsa luminosità. Il tutto è basato sul nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel, che permette tra le altre cose di registrare video 4K/60FPS anche con la fotocamera frontale.

Samsung ha lavorato molto anche sul software, e oggi l’app Fotocamera della casa coreana è forse quella più completa e versatile nel mondo Android - al massimo le si può contestare che è fin troppo complessa.

Notevole in particolare la nuova sezione dell’app dedicata agli esperti, Expert RAW, dove Samsung ha inserito anche una funzione dedicata all'astrofotografia: usandola, l’app visualizza le costellazioni visibili in tempo reale, aiutandoci a puntare l’obiettivo correttamente.

Samsung ha anche rivisto il sistema operativo, e pensando alla qualità fotografica la OneUI 5.1 porterà un netto miglioramento delle fotografie su Instagram, andando a compensare uno dei difetti più sentiti degli smartphone Samsung Galaxy.

I Samsung Galaxy S23 modello base e Plus, invece, non presentano particolari novità per quanto riguarda la fotocamera. Ma, d'altra parte, i modelli 2022 sono già eccellenti da questo punto di vista.

Prestazioni, più Snapdragon per tutti

Samsung Galaxy S23 Ultra - Specifiche principali Display: 6.8 pollici QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Refresh Rate 120Hz (1~120Hz), Frequenza di risposta al tocco di 240 Hz (in Game Mode)

Dimensioni e peso: 78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g

Fotocamera: 12MP Fotocamera Ultra Grandangolare - F2.2, FOV 120˚ - 200 MP Fotocamera Grandangolare - F1.7, FOV 85˚ - Teleobiettivo da 10MP - 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ - Teleobiettivo da 10MP - 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚ -Fotocamera frontale da 12MP - F2.2, FOV 80˚

AP - Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

Memoria: 12GB + 1TB, 12 + 512GB, 12 + 256GB, 8 + 256GB

Batteria: 5,000mAh

Sistema Operativo: Android 13 + One UI 5.1

Resistenza all’acqua: IP68

Per quanto riguarda le prestazioni, la "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" è il processore più potente nel mondo Android, ed è la scelta ideale per chi vuole giocare, ma anche per chi trova nello smartphone uno strumento di lavoro quotidiano - e questo potrebbe essere particolarmente vero per il Galaxy S23 Ultra.

Tra l’altro Samsung ha lavorato insieme a Qualcomm per realizzare un’edizione speciale del processore, con ottimizzazioni specifiche per il Galaxy S23. Non riusciamo a immaginare in cosa questo Snapdragon 8 Gen 2 possa essere diverso da quello degli altri smartphone Android, ma questo è quello che dice Samsung.

In poche parole, il nuovo Samsung Galaxy S23 rappresenta il nuovo punto di riferimento nel mondo degli smartphone Android (e non solo), ed è senza dubbio il modello da prendere se volete il migliore smartphone al momento.

Samsung Galaxy S23, prezzo: da 100 a 200 euro in più rispetto al 2022

Il prezzo di Samsung Galaxy S23 parte da €979, per il modello base da 8/128GB. Da lì a salire, fino ai €1.899 per il Samsung Galaxy S23 Ultra da 12GB+1TB che, forse, per la prima volta sarà disponibile anche in Italia.

Per chi decide di acquistare subito uno dei nuovi modelli, comunque, Samsung offre un’interessante promozione di lancio, con rimborsi da 60 a 240 euro, a seconda del modello scelto.

Galaxy S23 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €979

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.039

Galaxy S23+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.229

nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.349

Galaxy S23 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.479

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.659

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.899

Rispetto ai modelli del 2022, dunque, Samsung ha alzato i prezzi. Nel caso del top di gamma, cioè il modello Ultra da 12GB+1TB, si passa da €1.689 a €1.899, quindi un rincaro di 210 euro.

All’altro estremo, il Galaxy S23 base, da 8/128, costa 100 euro in più rispetto alla stessa variante del Galaxy S22.