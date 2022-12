Samsung Galaxy S23 sarà molto più potente di Galaxy S22

Gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S23 sono tra i modelli Android più attesi in assoluto e, non a caso, in rete ci sono già un certo numero di indiscrezioni che li riguardano.

La più recente arriva da un utente Twitter che risponde al nome di @AhmedQwaider888. Secondo il leaker, i modelli della gamma Galaxy S23 presentano un incremento delle prestazioni generali pari al 36% rispetto ai precedenti modelli. Se invece si guarda al comparto grafico, l'incremento raggiunge il 48%, mentre la capacità di calcolo delle app che utilizzano algoritmi AI sarebbe superiore del 60%.

Alla base di questo salto prestazionale c'è il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che, secondo diverse indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, sarà equipaggiato su tutti i modelli della gamma Galaxy S23 indipendentemente dall'area geografica.

Ma non è tutto. La versione del chip Qualcomm equipaggiata dai prossimi Galaxy non è la stessa che troveremo a bordo degli altri top di gamma Android. Secondo il leaker, si tratterbbe di una versione overcloccata del chip dotata di core dedicati alle prestazioni con frequenze superiori rispetto al modello base. Nello specifico lo Snapdragon 8 Gen 2 dei Galaxy S23 potrà contare su un core Cortex-X3 da 3.3GHz, un core Cortex-A715 e un Cortex-A710 entrambi da 2.8GHz.

Sempre secondo i rumor, i top di gamma Samsung potranno contare sul processo produttivo a 4 nm di TSMC e includeranno soluzioni di raffreddamento avanzate per garantire prestazioni ottimali.

Per quanto riguarda le altre specifiche chiave, Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe avere un sensore principale Samsung ISOCELL da 200 MP e un ampio display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz e una luminosità massima di oltre 2.000 nit.

A bordo troveremo anche 12 GB di RAM e tre opzioni di archiviazione: 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Per ora non sappiamo molto su data di uscita e prezzi, anche se il lancio è previsto entro i primi mesi del 2023.