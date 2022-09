Samsung, ecco i nuovi elettrodomestici Bespoke per il 2022

Che succede? Samsung ha appena presentato la nuova linea di elettrodomestici smart Beespoke 2022. Perché è importante? Offrono diverse funzionalità smart che consentono di ottimizzare le relative attività e i consumi energetici.

Attraverso un nuovo comunicato (opens in new tab) pubblicato sul sito web ufficiale, Samsung ha annunciato la nuova linea di elettrodomestici Bespoke 2022. Il catalogo include lavatrici, asciugatrici e prodotti per la cucina come forni, frigoriferi e freezer.

Lavatrici Bespoke AI: Samsung strizza l'occhio all'efficienza energetica

(Image credit: Samsung)

La nuova gamma di lavatrici Bespoke AI, disponibile a partire da questo mese, presenta diverse tecnologie inedite, a cominciare da un ciclo di lavaggio che consente di ridurre del 54% le emissioni di microplastiche dei tessuti sintetici. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di un sistema di filtraggio in grado di catturare questa tipologia di particelle.

La tecnologia AI Ecobubble può invece di ottimizzare i consumi utilizzando un generatore di bolle che dissolve il detersivo nell'acqua, per generare una schiuma in grado di penetrare 40 volte più velocemente i vestiti, garantendo in questo modo un'alta efficacia di lavaggio anche a basse temperature.

L'efficienza si espande anche al design, che consente di usufruire di un cestello più grande mantenendo inalterata la profondità massima di 60 cm. Non mancano i sensori per il rilevamento del carico e il livello di sporco dei capi, che permettono di dosare le adeguate quantità d'acqua e detersivo, risparmiando ulteriormente energia.

Non solo lavatrici, ecco i nuovi forni smart Bespoke AI

(Image credit: Samsung)

I nuovi forni Bespoke AI saranno lanciati a ottobre e offriranno diverse funzionalità intelligenti, utili a velocizzare la preparazione e la cottura delle pietanze.

Con la funzione Natural Steam è ad esempio possibile ottenere cibi più croccanti all'esterno e più morbidi all'interno, mentre Full Steam permette di cucinare al meglio verdure o pesce, conservandone il sapore naturale. Dual Cook Steam infine, combina i livelli alti e bassi del forno con la tecnologia Easy Steam, consentendo di cucinare diversi piatti con impostazioni di cottura differenti.

I nuovi forni sono inoltre in grado di rilevare automaticamente il cibo inserito, attraverso il riconoscimento dell'immagine tramite IA, per impostare, ottimizzare e monitorare i giusti parametri di cottura.

Presentano un aspetto minimale caratterizzato da un'apertura a tocco priva di maniglia, con cui è possibile abbinarli alla maggior parte delle moderne cucine, facilitando al tempo stesso l'apertura stessa. A completare tutto questo c'è SmartThings Cooking, un servizio che permette di sfogliare ricette, nonché impostare una dieta basata sulle abitudini delle persone. Questo può anche sincronizzarsi con l'app Health, per tenere sotto controllo parametri come le calorie.

Sono anche disponibili in differenti tonalità di colore, tra cui Clean Navy, Clean White e Satin Beige.

Bespoke Infinite Line: la nuova gamma di frigoriferi per le cucine moderne

Alla gamma Bespoke di quest'anno si aggiungono infine nuovi modelli di frigoriferi e freezer per la casa, tra cui è anche presente una cantinetta frigo per vini.

Caratterizzati da un'estetica senza tempo, composta da linee verticali e finiture metalliche, non mancano ovviamente funzionalità smart moderne, come Black Metal Cooling, che trattiene il freddo ripristinando velocemente la temperatura ottimale; oppure Tunnel Lighting, che tramite dei LED posizionate sulla cornice e nei ripiani, proietta la luce in maniera uniforme all'interno del frigo.

Il sistema Auto Open Door consente anche di aprire automaticamente la porta con un tocco, emettendo un segnale acustico. Fra gli elementi interessanti dei nuovi frigoriferi di Samsung, c'è anche una caraffa che si riempie in automatico con acqua depurata quando posizionata nel suo alloggiamento. Inserendo frutta o erbe nell'infusore integrato, è inoltre possibile fare delle bevande aromatizzate sempre fresche e pronte da bere.

La configurazione Flex Pantry attribuisce infine la temperatura più adatta a ogni tipologia di cibo, garantendo una conservazione ottimale.