Redmi: smartphone con fotocamera da 64 MP in arrivo

Quando ci si vuole distinguere dalla massa per far sapere a tutti che si sta lavorando su una funzione per smartphone di cui si stanno occupando anche tante altre aziende, c'è bisogno di qualcosa di particolare per emergere. Ed è esattamente quello che ha fatto Redmi condividendo l'adorabile foto da 64 MP di un gatto.

La foto è stata pubblicata da Redmi, società nata da Xiaomi, sul social network cinese Weibo. La foto del gattino include una sezione zoomata per mostrare l'accuratezza con cui la fotocamera cattura la texture e i colori della pelliccia, e il dettaglio dell'occhio. Gli occhi sono considerati la parte più importante dei ritratti, che si tratti di gatti o di esseri umani.

La fotocamera ad alta risoluzione è il tema caldo del momento dopo che Samsung ha annunciato di aver progettato un sensore da 64 MP a maggio. Da allora molte aziende come Xiaomi hanno fatto lo stesso annuncio (o sono trapelate alcune notizie a riguardo).

Come abbiamo già detto, Redmi è una società nata da Xiaomi. Quindi può essere che lo smartphone menzionato nella notizia trapelata di Xiaomi sia proprio il dispositivo Redmi.

Xiaomi non ha ancora confermato niente riguardo una fotocamera da 64 MP, quindi non sappiamo se aspettarci il sensore dallo Xiaomi mi10 o dal Redmi Note 8.

Per ora tutto quello che possiamo fare è aspettare che Xiaomi, Redmi e le altre aziende forniscano qualche dettaglio concreto su uno smartpgone con fotocamera da 64 MP oltre a immagini campione e voci di corridoio.

