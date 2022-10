QNAP presenta i nuovi QuCPE-303x per infrastrutture virtualizzate

QNAP, una delle principali aziende produttrici di NAS e soluzioni di calcolo, rete e archiviazione, ha presentato due nuovi prodotti Network Virtualization Premise Equipment con la piattaforma QNE Software. (Si apre in una nuova scheda)

Si tratta di QuCPE-3032 (Si apre in una nuova scheda) e QuCPE-3034 (Si apre in una nuova scheda), entrambi dotati di tecnologie Intel per l'accelerazione hardware della rete, nonché di funzioni dedicate alla sicurezza informatica.

Grazie i due nuovi NVPE, fornitori di servizi gestiti, integratori di sistema e personale informatico delle aziende possono implementare da remoto un'infrastruttura virtualizzata multi-sito agile e affidabile di nuova generazione, tramite Zero Touch Provisioning e con TCO ridotto.

Preparatevi ai saldi del Black Friday 2022, dove vi segnaleremo anche le migliori offerte hardware per il vostro NAS

Ciò include anche i migliori hard disk per NAS

“QNAP punta a creare un’ambiente IT moderno con funzioni leggere, ottimizzate in termini di costi e funzionalità. Utilizzando la tecnologia VM / VNF / Container, QuCPE con la soluzione software-defined QNE Network sostituisce l’hardware di rete dedicato e trasforma gli ambienti IT tradizioni in rivoluzioni ambienti IT virtualizzati. Piccole aziende e micro imprese possono creare in modo flessibile una infrastruttura di rete multi sito implementando un QuCPE serie 7 (Si apre in una nuova scheda) nelle sedi centrali, e l’affidabile QuCPE serie 3 nelle filiali e luoghi di lavoro,” ha dichiarato Titan Hsieh, Product Manager di QNAP.

QuCPE-3032 e QuCPE-3034 - Specifiche tecniche

Il modello QuCPE-3034 monta un processore Intel Atom Refresh C3758R da otto core, 16 GB di memoria DDR4, otto porte 2,5GbE RJ45 e quattro porte in fibra 10 GbE SFP+.

Il QuCPE-3032 è dotato di un processore Intel Atom Refresh C3558R quad-core, 8 GB di memoria DDR4, otto porte 2,5GbE RJ45 e due porte in fibra 10 GbE SFP+.

In generale, la serie QuCPE-303x offre due slot SSD M.2 per applicazioni aziendali VM/VNF a banda elevata e multi-tasking. Le tecnologie di accelerazione della rete hardware Intel QAT, Smart NIC SR-IOV e DPDK migliorano inoltre la banda e le prestazioni di calcolo per la virtualizzazione e migliorare l’efficienza della trasmissione SD-WAN e VPN.

Infine, QuTScloud (Si apre in una nuova scheda) di QNAP è un'applicazione virtuale basata sul sistema operativo QTS NAS dell'azienda, eseguibile come NAS virtuale tramite l'installazione di un dispositivo QuCPE-303x.

Con HybridMount, la serie QuCPE-303x è in grado di effettuare il mount di uno spazio di cloud storage su un NAS virtuale e connettersi a un altro NAS QNAP con una maggiore archiviazione disponibile per il salvataggio dei dati di servizio virtuali. QuCPE-303x offre inoltre un centro sicurezza avanzato e anti manomissione di livello militare per un sistema virtuale e operazioni di rete altamente sicuri.