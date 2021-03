Pirateria, i produttori cinematografici denunciano per la prima volta una VPN

Un gruppo di produttori cinematografici ha avviato una causa legale contro i proprietari di una VPN, sostenendo che il servizio incoraggi gli utenti a piratare i film.

Secondo le notizie in circolazione, i produttori di film come Hunter Killer e Automata hanno portato in tribunale i proprietari precedenti e attuali di LiquidVPN, accusandoli di utilizzare il servizio per promuovere e agevolare la pirateria.

Sebbene i bersagli delle cause contro la pirateria siano di solito i servizi di file hosting e condivisione, questa è la prima volta in cui i produttori cinematografici si rivalgono nei confronti di una VPN.

L'inizio di un'era?

Le cause vedono impegnate Voltage Pictures e Millennium Funding, che hanno già intrapreso azioni legali simili contro vari soggetti coinvolti nella pirateria, fra cui app come Popcorn Time e Showbox, nonché siti come YTS.

Sembra che il gruppo abbia preso di mira un singolo individuo, David Cox e la sua azienda di hosting, SMR Hosting, che avrebbe gestito LiquidVPN fino all'inizio del 2019. Inoltre, è stata intentata un'altra causa nei confronti degli attuali proprietari del servizio, l'azienda portoricana 1701 Management e l'unico azionista Charles Muszynsky.

Secondo la documentazione del tribunale, i produttori cinematografici sostengono che gli imputati abbiano dichiarato che il servizio LiquidVPN sia utilizzabile per guardare Popcorn Time senza essere rilevati dall'ISP e dal software per il tracking P2P.

La querela indica altri riferimenti al fatto che il servizio promuova attività in violazione del copyright. La parte lesa si è appellata alla corte affinché si concentri su questo aspetto del servizio e non tanto sul fatto che LiquidVPN in sé non ospiti materiali coperti da diritto d'autore.

Oltre ai danni economici, i produttori vogliono che LiquidVPN impedisca agli utenti di accedere ai siti web che promuovono la pirateria e che blocchi le porte 6881-6889, che sembrano essere usate molto spesso per il traffico di torrent.

Fonte: Techspot