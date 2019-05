Per il 50° Anniversario di AMD, Ryzen 7 e Radeon VII tingeranno il tuo PC di rosso

Il 50 ° anniversario di AMD è alle porte, il 1 maggio è la data ufficiale. AMD ha dato ai giocatori un paio di motivi per festeggiare in anticipo confermando il rilascio di edizioni speciali della sua scheda grafica Radeon VII e della famosa CPU 2700X Ryzen 7 in onore dell’aniversario.

Entrambi i componenti sono già disponibili, ma saranno in vendita solo per un periodo limitato.

Insieme ad alcuni incentivi, sia l'edizione in onore dell'anniversario della Ryzen 7 2700X che quella della Radeon VII avranno dei prezzi che corrisponderanno alle edizioni standard. Quindinon dovrete pagare alcun extra per ottenere questi componenti e festeggiare il compleanno di AMD.

Cambiamenti di design e vantaggi

I modelli che festeggiano l'anniversario sono chiamati "Gold Edition", in quanto AMD celebra il suo anniversario d'oro, il 50°. Nonostante ci sia "gold" nel loro nome, oltre che sulle confezioni, c'è poco di dorato sui prodotti in questione.

La Ryzen 7 2700X Gold Edition ha la firma della CEO di AMD Dr.ssa Lisa Su impressa. Tuttavia, non sarà molto visibile quando la CPU verrà inserita nella scheda madre, coperta con la pasta termica e un sistema di raffreddamento. La CPU costerà $329 negli Stati Uniti, ma sarà disponibile anche in Europa sia in alcuni rivenditori fisici che online.

La Radeon VII Gold Edition, invece, sostituisce il rivestimento di raffreddamento in metallo grigio della Radeon VII e la sostituisce con un rivestimento rosso accesso che, probabilmente, i fan del Team Red apprezzeranno. Negli Stati Uniti saranno disponibili su AMD.com ad un prezzo di $699.

Anche se AMD non ha fatto sapere se si tratta di modelli con un potenziale di overclocking più elevato, verranno spediti assieme ad alcuni gadget interessanti. Chi li acquisterà entro l'8 giugno riceverà un codice per una copia gratuita del recente zombie shooter World War Z per PC e una copia gratuita di Tom Clancy's The Division 2 Gold Edition con tutti i suoi vantaggi (pass di 1 anno incluso), oltre ad alcuni accessori di gioco.

I clienti riceveranno anche un adesivo AMD50 con la firma della dott.ssa Lisa Su e un coupon per una t-shirt dell'anniversario.

Sconti speciali sui prodotti AMD saranno disponibili dal 29 aprile all'8 giugno.