Olimpiadi Tokyo 2020, Google celebra l'evento con un gioco Doodle

Ormai ci siamo, le Olimpiadi di Tokyo 2020 stanno per partire, e Google ha deciso di celebrare l'occasione con un nuovo gioco Doodle.

Giochi Doodle dell'Isola dei Campioni, il nuovo mini-gioco che potrete provare direttamente sul browser andando sulla pagina principale di Google, vi mette nei panni di Lucky, un gatto atleta che esplorerà l'Isola dei Campioni, sfidando altri personaggi in diverse discipline sportive, come Ping Pong, Skateboard, Rugby e molto altro.

Realizzato in collaborazione con lo studio di animazione giapponese STUDIO 4°C, il gioco presenta una veste grafica che ricorda i grandi classici dell'era SNES a 16 bit (molti dei quali sono disponibili gratuitamente per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online), con tanto di introduzione animata.

Con dei comandi molto semplici (frecce direzionali per muoversi, barra spaziatrice per eseguire varie azioni), Lucky si troverà a esplorare un'isola colorata e piena di sfide. Da domani saranno disponibili anche le classifiche per vedere come ve la cavate rispetto al resto del mondo.

Google ha rilasciato anche un video del dietro le quinte, che potrete ammirare qua sotto.

Uno screenshot del gioco (Image credit: Google)

Le Olimpiadi di Tokyo 2020

La data d'inizio delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 è fissata per oggi 23 luglio 2021, quando lo stop finale della Torcia Olimpica darà il via all'attesissima competizione sportiva che seguirà la cerimonia d'apertura.

Le trasmissioni relative ai giochi Olimpici inizieranno oggi 23 Luglio su Rai 2, a partire dalle ore 11.20.

Dopo i vari rinvii dovuti alla pandemia da Covid-19 potremo finalmente assistere ai giochi olimpici di Tokyo 2020, che verranno trasmessi in TV e in streaming. Per poter vedere tutti gli eventi dall'Italia sarà necessario abbonarsi ad uno dei servizi a pagamento disponibili nel nostro Paese.

La RAI però trasmetterà 200 ore di eventi in chiaro e questi saranno disponibili anche in streaming su Raiplay.it e sulle applicazioni per smartTV, iOS e Android.