Nvidia 4070 Ti costa meno del previsto (ufficiale)

Secondo una presentazione ufficiale (via Videocardz) la Nvidia RTX 4070 Ti costerà 799 dollari. Si conferma quindi l'ipotesi che circolava ieri, e che indica un prezzo leggermente più basso rispetto a quanto ci si aspettava in precedenza. Anche se la cifra resta molto alta per una scheda di fascia media.

Nvidia è poi tornata a sottolineare che la la RTX 4070 Ti è "più veloce della RTX 3090 Ti", anche se su questo importante aspetto mancano dettagli. La scheda è basata sull'architettura Ada Lovelace ed è la terza GPU a supportare la tecnologia di upscaling DLSS3.

La RTX 4070 Ti è dotata di una GPU AD104 completa con 7680 CUDA Core. Questa scheda è dotata di 12 GB di memoria GDDR6X e ha un TDP di 285 W come da specifiche ufficiali.

NVIDIA conferma che la RTX 4070 Ti sarà disponibile a partire dal 5 gennaio. L'azienda annuncerà la scheda in occasione della presentazione del CES 2023, che inizierà tra meno di 24 ore.

Costa troppo, il che è un problema per chi aspetta la RTX 4060

900 euro, più o meno. Tanto costerà la RTX 3070 Ti dalle nostre parti, e non è da escludere che certe versioni custom arrivino a 1000 euro.

Secondo la strategia di Nvidia ha senso, ma solo perché il punto di partenza è il prezzo folle della RTX 4090. Certo che le schede inferiori costano meno, ma le cifre in gioco restano spropositate.

E questo porterà a una RTX 4060 troppo cara, che potrebbe costare 700 euro nella versione referenze, e più di 900 euro per le versioni custom. Il problema qui è chiaro: la sere xx60 è sempre stata quella "popolare", scelta da giocatori che volevano divertirsi senza spendere un occhio della testa.

Ma con una RTX 4060 che costa poco meno di mille euro, siamo di fronte a un notevole peggioramento. Parte le problema sta nel fatto che, ovviamente, esiste un pubblico disposto a pagare certe cifre - altrimenti Nvidia non farebbe ciò che sta facendo (a meno che non abbiano sbagliato grossolanamente le analisi di mercato, ma è poco probabile).

Per i giocatori con budget meno generosi, la soluzione potrebbe essere prendere schede di vecchia generazione, come la RTX 3070 per esempio, o anche la RTX 3080. Modelli che, si spera, costeranno un po' meno nei prossimi mesi. Finché sarà possibile trovarli, poi bisognerà inventarsi qualcos'altro.