Nuovo Kindle Paperwhite (2021), quante novità!

Se state aspettando il Black Friday per comprare il Kindle Paperwhite (2021), la buona notizia è che c'è un nuovo modello in arrivo. Potrete prendere quello, oppure puntare su uno di quelli precedenti, da prendere con uno sconto più sostanzioso.

In verità non c'è stato un annuncio ufficiale, ma come riportato da alcuni utenti Reddit, la stessa Amazon ha fatto trapelare il nuovo modello - in diversi paesi. Rispetto al modello del 2018 ci sono specifiche migliorate sotto praticamente ogni aspetto.

E pare che sia in arrivo anche un Kindle Paperwhite Signature Edition, una variante premium.

Nuovo Amazon Kindle Paperwhite (2021)

Se le informazioni sono corrette, il nuovo Kindle Paperwhite (2021) ha uno schermo da 6,8", più grande rispetto ai 6" attuali. Il sistema di illuminazione passa da 12 a 17 LED, e dovrebbe essere una "luce calda regolabile" come sul Kindle Oasis.

Il Kindle Paperwhite Signature Edition dovrebbe aggiungere 32GB di memoria, rispetto agli 8GB del modello base; è un sensore di luminosità per regolare automaticamente lo schermo. Presente anche la ricarica wireless.

Si tratta chiaramente di un notevole miglioramento, ed è probabile che Amazon alzerà anche il prezzo del nuovo Kindle Paperwhite (2021). Per il momento si parla di 117 e 164 dollari, per i due modelli in questione. Non siamo lontano dal prezzo dell'attuale Kindle Paperwhite, che costa €129.