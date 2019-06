Nuovi televisori a marchio Amazon, con 4K e Dolby Vision

C'è una nuova Amazon Fire 4K TV, dotata di Dolby Vision, Alexa e antenna HD per vedere i normali canali televisivi.

Si chiama ufficialmente Amazon Fire TV Edition with Dolby Vision, e si tratta dei nuovi televisori a marchio Amazon. Non esistono in Italia, e per il momento non si sa nulla riguardo a una possibile importazione in Italia.

Fino a oggi Amazon aveva già integrato Dolby Vision sulla Fire TV Stick, che però in Italia è disponibile solo nella più semplice Basic Edition. Nei nuovi televisori, invece, l'applicazione integrata sarà compatibile con Dolby Vision, e non sarà quindi necessario acquistare la chiavetta a parte. La compatibilità con Alexa, inoltre, permette di usare l'app direttamente con i comandi vocali.

Al momento la nuova Fire TV Edition sarà distribuita solo negli Stati Uniti in tre versioni da 43, 50 e 55 pollici. I prezzi (non tassati) vanno da 329 a 449 dollari.

Image Credit: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Un grande passo avanti

Il dettaglio più notevole è la piena compatibilità con Dolby Vision, ma ci sono anche altre funzioni aggiuntive che rendono questi televisori interessanti, come la possibilità di associare un DVR e l'antenna HD integrata. I partner di Amazon, finora, sono Insignia e Toshiba.

Se avete già un televisore 4K con Dolby Vision, come il recente HiSense H55O8B OLED, potete comunque godervi i contenuti 4K Dolby Vision presenti su Amazon Prime Video o su altre piattaforme.

Peccato però che Amazon non abbia ancora portato questi televisori anche sul mercato europeo, perché hanno prezzi davvero molto interessanti e potrebbero rappresentare un'alternativa più che valida per chi cerca un nuovo televisore 4K.