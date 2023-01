Nuovi portatili gaming MSI, potenza esagerata e schermi OLED

MSI ha annunciato al CES la sua linea di laptop gaming 2023, che include nuovi componenti Intel e NVIDIA. I modelli aggiornati hanno anche un raffreddamento riprogettato che, secondo MSI, può contribuire ad aumentare le prestazioni.

I nuovi modelli MSI utilizzano processori Intel Core di 13a generazione con grafica GeForce RTX 40. E c'è anche il nuovo sistema di raffreddamento, con heat pipe condivise e dedicate alla VRAM.

Le serie MSI Titan GT ed MSI Raider GE sono i modelli più notevoli dal punto di vista delle specifiche, in quanto utilizzano l'Intel i9-13980HX. La serie Titan GE aggiunge anche quello che MSI descrive come il "primo display Mini LED 4K 144Hz al mondo". Il pannello da 17,3 pollici può raggiungere un'impressionante luminosità di picco di 1.000 nit con oltre 1.000 zone di local dimming. Il display del Raider GE non è altrettanto spettacolare, ma offre comunque una risoluzione QHD+ a 240Hz.

MSI ha presentato anche nuove edizioni dei suoi notebook da gioco della serie Stealth, che presentano un profilo più sottile rispetto alle linee Titan e Raider, rinunciando a qualcosa in termini di potenza. La linea comprende modelli con display da 14, 15, 16 e 17 pollici. Oltre al nuovo hardware Intel e NVIDIA, i modelli Stealth 14 Studio e Stealth 16 Studio utilizzano uno chassis in lega di magnesio e alluminio che aiuta a contenere il peso. La variante da 15 pollici ha un display OLED da 240Hz.

La serie Prestige va ancora oltre: il modello da 13 pollici è il portatile da gioco più leggero di MSI, con solo 980 grammi di peso, ma non rinuncia a una batteria da 75W-h che dura fino a 15 ore.