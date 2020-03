Molti puristi, quando si parla di notebook gaming, non si schiodano dal concetto di “desktop”. I migliori notebook gaming sono oramai una realtà e, anche se probabilmente inferiori per componenti singole ad un computer desktop tradizionale, rappresentano oggi la scelta migliore per potersi divertire ovunque e in qualunque modo, senza limiti di spazio e tempo.

Il gaming in mobilità

Queste moderne macchine gestiscono videogame così come pesanti applicazioni VR, abbinate a un visore Oculus Rift o HTC Vive, tali da poter trasformare l'esperienza da un modello classico ad uno di livello successivo. Una combinazione di componenti hardware d’eccezione è ciò che serve per godere di titoli così come si farebbe alla propria postazione in casa. E grazie alla diminuzione dei costi di produzione, oggi accaparrarsi un portatile gaming non vuol dire più prosciugare il portafoglio.

La novità Legion

Tra i vari marchi che hanno dalla loro notebook che abbattono la differenza con un desktop, c’è Lenovo, la cui linea Legion guarda proprio al gamer del 2020. Il Legion Y540 da 17,3” monta la generazione più potente di processori Intel Core e a restituire prestazioni ottime in un design con cornice sottile su tre lati e pannello fino a 144 Hz e 1080p.

Sin dal lancio esattamente tre anni fa, il marchio Legion si è distinto nel mondo dei prodotti per il gaming, con uno sforzo di ingegnerizzazione direttamente derivato dal know-how già in essere nel segmento dei portatili Lenovo, principalmente di business. Quello che cambia tra Lenovo e la concorrenza, è la convinzione che Legion si ponga come brand possibile a tutti, così da innalzare il livello qualitativo dei dispositivi, in termini di adozione globale.

Sia chiaro: i Legion, come ogni macchina gaming, non sono la perfezione fatta notebook. Se volete il massimo possibile delle prestazioni, vorrete cercare un notebook con almeno una Nvidia RTX 2070, ma la verità è che per il gioco in mobilità la Nvidia RTX 2060, scelta da Lenovo per la maggior parte dei suoi modelli, è più che adeguata. Anzi, grazie a consumi leggermente inferiori consuma un po’ meno la batteria.

Se esistono notebook gaming con più potenza bruta, i portatili Lenovo Legion rispondono con un design molto più sobrio, privo di orpelli estetici che qualcuno potrebbe proprio non sopportare. Inoltre, proprio gli appassionati di gaming, che tendono a stressare la batteria, con l’estensione di garanzia possono portare a tre anni la copertura di sostituzione del modulo. Un bel vantaggio se si pensa che il costo della garanzia è notevolmente inferiore rispetto a quello di una sostituzione non coperta da una polizza di estensione.

Democratizzare i videogame

Del resto, la vita è piena di compromessi. Un giocatore che non può permettersi di spendere migliaia di euro per un laptop pensa di doversi accontentare di qualche platform in 3D o poco più. Soddisfare le specifiche minime non basta; non vogliamo l'hardware necessario per le impostazioni più basse possibili. In un mondo perfetto avremmo un notebook capace di rispondere alla voglia di gaming e alle altre esigenze di produttività personale. Forse Legion Y540 non sarà perfetto, ma incarna alla perfezione il mantra che Lenovo si è imposta tre anni fa: videogame a go-go per una “legione” di giocatori pronti ad aprire lo chassis sempre e dovunque.