Monkey Island: arriva il box antologico per il 30° anniversario

Chi è cresciuto con l'Amiga 500 e i primi PC Dos non potrà che avere un brivido a sentire pronunciare le parole "Monkey Island".

Quest'anno la serie creata da Ron Gilbert compie la bellezza di 30 anni: per celebrare l'evento, Limited Run Games, azienda specializzata nella produzione di versione fisiche dei giochi digitali più popolari, ha deciso di realizzare un box antologico contenente i cinque capitoli della serie più alcune chicche davvero notevoli.

Certo, il costo potrebbe scoraggiare più di un appassionato, però c'è da dire che la confezione è ricchissima di contenuti e, in proporzione, il rapporto costo/prodotti inclusi sembra piuttosto favorevole rispetto ad altri box da collezione usciti in passato.

Announcing the boxset of every mighty pirate's dreams: the Monkey Island Anthology for PC! Including all five games in the Monkey Island series and many beautiful works of Guybrush art, this anthology sets sail on Friday, October 30th. More details later this month! pic.twitter.com/DNpbrmTHBgOctober 19, 2020