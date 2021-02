Le migliori sedie da gioco del 2021

Ecco una selezione delle migliori sedie da gioco del 2021. È ora di distogliere gli occhi dalle ultime schede grafiche per un minuto e pensare anche al benessere del proprio corpo; dopotutto, se siete soliti effettuare lunghe sessioni di gioco, una sedia qualsiasi non è sufficiente.

Le migliori sedie da gioco presentano una schiuma più spessa e ad alta densità (persino strati in memory foam), che consente loro di offrire un supporto migliore. Optando per i modelli più costosi potrete ottenere alcuni extra come lo schienale e la base reclinabile; ci sono anche modelli dotati di braccioli regolabili "4D", utili per giochi misti e uso lavorativo. I prodotti più fantasiosi hanno persino un supporto lombare e un rivestimento in vera pelle.

Non è necessario spendere una fortuna per la migliore sedia da gioco, soprattutto se avete già speso parecchi soldi per una scheda grafica premium come la Nvidia GeForce RTX 3090 . Detto ciò, per chi è interessato, abbiamo stilato una guida alle migliori sedie da gioco del 2021, prodotti di qualità per un corretto sostegno del corpo e con un’elevata qualità costruttiva.

Le migliori sedie da gioco

noblechairs Epic Real Leather SecretLab Omega 2020 Corsair T2 Road Warrior noblechairs Icon Vertagear Gaming Series Triigger 350 Special Edition Corsair T3

Se cercate una sedia da gaming senza compromessi, noblechairs Epic Real Leather fa al caso vostro. (Image credit: noblechairs)

1. noblechairs Epic Real Leather Una sedia premium rivestita in vera pelle Dimensioni: 51 x 56 x 140 cm (L x P x A) | Altezza del sedile: 46 - 55,5 cm (da minimo a massimo) | Massimo peso supportato: 120 kg 369,90 € Vedi Da Amazon Utilizza vera pelle Ampia adattabilità Qualità premium Facile da configurare Braccioli in plastica Risulterà troppo grande per stanze molto piccole

Non è esagerato definire la noblechairs Epic Real Leather la migliore sedia da gioco del 2021. Dai ricami intrecciati alla vera pelle, se cercate un prodotto da gioco senza compromessi, l’avete trovato. Inoltre, è sorprendentemente veloce e facile da configurare, ma vi consigliamo comunque di leggere il libretto delle istruzioni. C’è anche un modello in pelle sintetica se volete risparmiare un po' di soldi. Una volta assemblata, Epic Real Leather offrirà un comfort ottimale.

SecretLab Omega 2020 non è solo un prodotto di design (Image credit: SecretLab)

2. SecretLab Omega 2020 Un comfort sublime Dimensioni: 69 x 70 x 136 cm (L x P x A) | Altezza del sedile: 46 - 55,5 cm (da minimo a massimo) | Massimo peso supportato: 110 kg Prime 47,90 € Vedi Da Amazon Cuscini cervicali e lombari estremamente morbidi Prezzo I cuscini cervicali e lombari non rimangono in posizione

SecretLab Omega 2020 è semplicemente sbalorditiva, soprattutto i modelli in pelle PU/Napa di fascia alta; non si basa solo sull'aspetto, infatti è dotata di cuscini per la zona cervicale e lombare (entrambi in memory foam) e offre un supporto superiore a quello del predecessore. Questo per non parlare dei miglioramenti rispetto al modello 2018, come il supporto in metallo dei braccioli, che rende SecretLab Omega 2020 molto più robusta. Dopo un'estenuante sessione di gioco, potreste sonnecchiare sulla sedia per un paio d'ore senza muovervi di un centimetro.

(Image credit: Razer)

3. Razer Iskur Buona la prima Dimensioni: 66.55 x 74.55 x 137.11 cm (L × P × A) | Altezza del sedile: N/A | Massimo peso supportato: Prime 499 € Vedi Da Amazon Qualità costruttiva Solida ma confortevole Non eccezionale per i giocatori più grandi È difficile sedersi a gambe incrociate

Razer è un brand molto conosciuto nel settore delle periferiche da gioco, ma questa è la prima volta che propone una sedia da gaming e il risultato non è male. Razer Iskur è un prodotto di qualità e offre un comfort e una qualità costruttiva notevoli. È costosa, è vero, ma la qualità si paga.

Date un’occhiata alla recensione di Razer Iskur

Corsair T2 Road Warrior è rivestita da cima a fondo in pelle PU traspirante (Image credit: Corsair)

4. Corsair T2 Road Warrior Comfort dai maestri del gioco Dimensioni: N/A | Altezza del sedile: (Minimum to maximum: 51.5 - 60 cm | Massimo peso supportato: 136 kg Prime 339,90 € Vedi Da Amazon Facile da montare Confortevole Prezzo

Corsair è nota per la produzione di componenti per PC e periferiche di gioco, quindi non sorprende che l’azienda abbia proposto una sedia da gioco; e dobbiamo dirlo: è una delle migliori sul mercato. Corsair T2 Road Warrior è rivestita da cima a fondo da pelle PU traspirante e presenta cuscini per collo e zona lombare avvolti in microfibra; potrete giocare in comfort e stile. Inoltre, grazie alle ruote in stile rollerblade, potrete spostarla su qualsiasi superficie senza preoccuparvi di graffiare il pavimento.

La sedia da gioco noblechairs Icon è più conveniente della top di gamma Epic Real Leather (Image credit: noblechairs)

5. noblechairs Icon Una sedia da gioco di lusso Dimensioni: 52 x 57 x 136 cm (L × P × A) | Altezza del sedile: 48 - 58 cm | Massimo peso supportato: 180 kg 389,90 € Vedi Da Amazon Materiali premium Molto comoda Cuscino di sostegno non necessario

noblechairs è nota per la produzione di alcune delle migliori sedie da gioco sul mercato e Icon ne è la dimostrazione; sebbene sia più conveniente della top di gamma, Epic Real Leather, è comunque molto confortevole. Potete anche rimuovere facilmente il cuscino lombare, se lo ritenete opportuno. Icon vanta un design più sobrio rispetto agli altri modelli dell’azienda, quindi si presta bene anche come sedia da ufficio.

Vi innamorerete di Vertagear Triigger 350 Special Edition (Image credit: Vertagear)

6. Vertagear Gaming Series Triigger 350 Special Edition Lusso e comfort Dimensioni: N/A | Altezza del sedile: (da minima a massima) 47 - 51 cm | Massimo peso supportato: N/A Check Amazon Estremamente confortevole Design Prezzo

Se volete il meglio del meglio e siete pronti a pagare qualunque cifra, Vertagear Triigger 350 SE è il prodotto che fa per voi; è dotata di oltre 350 componenti in un mix di metallo, rete, pelle e plastica di fascia alta necessari a creare la sedia da gioco definitiva.

Corsair T3 Rush è molto confortevole grazie al morbido tessuto traspirante e al supporto lombare in memory foam. (Image credit: Corsair)

7. Corsair T3 Rush Un prodotto di qualità dal design fin troppo sobrio Dimensioni: N/A | Altezza del sedile: 44 - 54 cm (da minimo a massimo) | Massimo peso supportato: 120 Kg Prime 309 € Vedi Da Amazon Conveniente Confortevole Design

A differenza della concorrenza, Corsair T3 Rush manca dell'estetica gaming; sembra quasi una classica sedia da ufficio, un modello premium per la precisione. Il design non è dunque il suo punto forte, ma offre un comfort eccezionale grazie al morbido tessuto traspirante, al supporto lombare in memory foam e allo schienale reclinabile.