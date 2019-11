Microsoft: Surface Duo e Neo sono solo l'assaggio di quello che arriverà in futuro

Il head product di Microsoft ha ammesso che Microsoft ha fatto una scommessa concentrandosi su nuove uscite come il Surface Duo, e ora l'azienda è pronta a impegnarsi in un futuro incentrato sullo sviluppo dell'hardware.

Durante un evento che si è tenuto questa settimana al Microsoft Store di Londra, il chief product officer, Panos Panay, ha sottolineato che la compagnia era sotto pressione per consegnare il prodotto.

Panay ha anche aggiunto che la compagnia è stata in grado di riuscirci grazie alla collaborazione di tutta Microsoft, che si è impegnata per supportare questi ultimi progetti.

Un lavoro di squadra

Quando è stato chiesto se l'hardware avrebbe avuto un ruolo primario nei piani di Microsoft, Panay ha confermato, facendo inoltre notare che è stata annunciata la più ampia gamma di dispositivi Surface di sempre.

"Ora abbiamo l'opportunità non solo di creare un grande business per la compagnia in crescita, ma possiamo anche prendere il meglio di Microsoft e permettere ai nostri OEM di produrre prodotti migliori e creare un'esperienza superiore".

"Ci chiedono spesso cosa ci vuole a organizzare un evento come quello, e la risposta è che ci vogliono mesi e mesi di preparativi, e anni per sviluppare i prodotti" ha aggiunto.

"C'è molta tensione, nel senso che devi rappresentare tutta la compagnia, e hai l'onore di rappresentare tutto il tuo team".

(Image credit: Future)

Con le novità in arrivo per Surface Pro, Surface Book e la gamma Surface Laptop, Microsoft sembra proprio intenzionata a voler dare alle persone la possibilità di poter avere di più.

"Siamo veramente fieri di noi stessi quest'anno, grazie alle moltissime opzioni che abbiamo reso disponibili per i nostri utenti" ha detto Panay, "ci sembra di avere un dispositivo su misura per tutti".

"Il nostro ruolo è quello di creare questi prodotti e poi cercare di farci notare il meno possibile, in modo da darvi la sicurezza di poter fare tutto quello che volete"

"Questa sicurezza deriva dal fatto che questi prodotti sono stati fatti al meglio delle nostre possibilità, per permettere alle persone di poterli usare al meglio".

(Image credit: Microsoft)

Ora Microsoft sta spostando la sua attenzione al periodo natalizio del 2019, durante il quale spera che i nuovi prodotti Surface siano graditi dal pubblico, per poi prepararsi al lancio di Surface Duo e Neo l'anno prossimo.

Dopo essere stati presentati all'inizio di questo mese all'evento di lancio di Surface, l'interesse per i nuovi dispositivi foldable di Mircrosoft era alle stelle e Panay ha mostrato sia il Duo che il Neo durante l'evento a Londra.

Quando gli è stato chiesto del ruolo di questi nuovi dispositivi nel futuro di Microsoft, Panay è stato prevedibilmente ottimista.

"Sono prodotti nuovi... non sono ricambi" ha dichiarato. "Appartengono a una nuova categoria di prodotti... e la chiave ora è di introdurli nel mercato".

"Abbiamo un piano, ma sappiamo che la chiave è di coinvolgere più partner... e con ogni novità nel mondo della tecnologia, i formati cambiano di conseguenza, e questo è quello che speriamo accada anche qui".