Master & Dynamic presenta le sue prime cuffie wireless con cancellazione del rumore

Master & Dynamic, nota marca di prodotti audio di fascia alta, ha presentato le sue prime cuffie wireless con cancellazione del rumore, dopo aver immesso sul mercato il suo primo modello di auricolari true wireless, i Master & Dynamic MW07 lo scorso anno.

Le MW65, questo il nome del prodotto, offrono tre differenti livelli di intensità di cancellazione del rumore: intensità elevata, per ambienti rumorosi come aerei, bassa intensità, per ambienti con parecchio vento, e una modalità senza cancellazione attiva del rumore: in quest'ultimo caso, la riduzione del rumore avviene semplicemente tramite la barriera creata dal padiglione auricolare.

Secondo Master & Dynamic, le cuffie MW65 hanno fino a 24 ore di autonomia e un raggio di copertura del segnale wireless di più di venti metri.

Materiali di pregio

A livello di qualità audio, queste cuffie wireless MW65 con cancellazione del rumore, promettono un suono di altissimo livello, visto che avranno dei driver in berillio personalizzati da 40 mm che, a detta dell'azienda, dovrebbero garantire "il tipico suono, ricco e caldo, dei prodotti Master & Dynamic".

Le cuffie includono anche dei microfoni con beamforming, una tecnologia progettata per ridurre il rumore di fondo quando si parla, sia che si stia facendo una chiamata sia che si stia dando un comando vocale a Google Assistant, che è integrato nelle cuffie.

Come nel caso dei precedenti modelli di Master & Dynamic, anche queste MW65 utilizzano materiali di pregio, compreso l'alluminio anodizzato che, stando a quanto affermato dal produttore, rende queste MW65 le cuffie più leggere mai costruite finora.

Image credit: Master & Dynamic

Queste cuffie, però, probabilmente non incontreranno i favori dei vegani e di chi vuole evitare l'uso di prodotti di origine animale. Infatti i padiglioni auricolari sono realizzati in memory foam rivestita in pelle di agnello.

L'uso di materiali pregiati e l'assistente vocale integrato non rendono questo prodotto particolarmente economico. Per l'Europa, il prezzo è di 499 euro.

Certo non siamo ai livelli di quando Master & Dynamic si è avvalsa della collaborazione di Louis Vuitton per il modello Louis Vuitton Horizon true wireless. Questi auricolari con il famoso logo "LV", infatti, hanno un prezzo di 950 euro.