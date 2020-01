Lo smartphone pieghevole di TCL potrebbe essere il telefono più importante del CES 2020

Il cellulare pieghevole di TCL non è ancora pronto per l’uscita, ma il suo concept, per via dell’etica dell’azienda, potrebbe renderlo lo smartphone più importante visto al CES 2020 .

“Questa è TCL”, ha detto Stefan Streit presentando con orgoglio tre telefoni tradizionali, ma dall’aspetto appariscente, sotto i 500$. Streit, market manager per il mercato globale della compagnia cinese, ha sottolineato che questo prezzo accattivante include anche gli smartphone 5G .

Il fatto che TCL 10 5G venga venduto ad un prezzo inferiore ai 500€ è sorprendente, ma in realtà non così tanto, in quanto si basa in gran parte su quanto fatto con il TV TCL playbook. L’acclamata TCL Roku TV 6 Series è una televisione 4K di fascia alta che compete con più costosi modelli Samsung, Sony, LG a una frazione del loro prezzo. Ciò ha portato le rivali della compagnia cinese ad abbassare i prezzi dei propri prodotti oltre a creare delle versioni più economiche.

Questo è il risultato a cui potrebbe portare il nuovo smartphone pieghevole presentato dalla compagnia: alimentare la competizione. Può offrire un’alternativa a Samsung Galaxy Fold , a Huawei Mate X e a Moto Razr , mettendo pressione alla concorrenza così da costringerla a diminuire i prezzi dei propri listini.

Ecco una galleria del nuovo telefono pieghevole di TCL che abbiamo provato per la prima volta:

Ci vorrà un pò prima che TCL diventi pieghevole

D’altro canto, il prototipo svelato da TCL non è ancora pronto per essere rilasciato nel breve periodo. La cerniera e la piega dello schermo sembrano tutt’altro che perfette, il software è pieno di bug e al momento non c’è una fotocamera frontale, sebbene il notch non sia stato eliminato. Tuttavia, ci è piaciuto il design “a prisma” che caratterizza il retro del dispositivo.

Il modello che abbiamo avuto per le mani al CES 2020 integrava il chipset di fascia media Snapdragon 660, mentre il sistema operativo era affidato ad Android 9 Pie , caratteristiche che non possono essere comparate ai cellulari della linea TCL 10 equipaggiati con i chip Snapdragon 700. Inoltre, la sua eleganza non può essere messa a paragone con quella del Mate X di Huawei a causa della vistosa cornice e la grandezza del display è inferiore a quella di Galaxy Fold. Ma, ripetiamo, questo è solo un concept, le specifiche cambieranno e il design verrà rifinito, situazione assolutamente normale quando vengono svelati smartphone ancora lontani dalla data di rilascio.

Tuttavia, la sua presenza ad una fiera così importante è significativa in quanto inaugura una nuova era di telefoni pieghevoli a prezzi accessibili molto prima di quanto chiunque si sarebbe aspettato. Questo risponderebbe anche a una delle principali critiche espresse nella nostra recensione del Samsung Galaxy Fold: il prezzo eccessivo.

Anche se non desiderate acquistare il nuovo pieghevole di TCL quando sarà finalmente lanciato sul mercato, il suo arrivo dovrebbe comunque tenervi col fiato sospeso. Questo perché, come detto in precedenza, la sua presenza spingerà tutti i produttori di foldable ad abbassare i prezzi, e ciò è fantastico visto che il Galaxy Fold costa ben 2000€.