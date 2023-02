L'intelligenza artificiale arriva su Spotify con il DJ alimentato da OpenAI

Spotify, uno dei migliori e più diffusi servizi di streaming musicale al mondo, ha appena presentato la sua nuova funzione DJ AI alimentata dalla tecnologia OpenAI (la stessa alla base di ChatGPT).

Al momento il DJ AI di Spotify è disponibile solo per gli utenti Premium che risiedono negli Stati Uniti e in Canada (che utilizzano Spotify su dispositivi Android o iOS) ed è accessibile all'interno della sezione "La tua musica".

Attivando questa opzione, il DJ inizia a riprodurre brani basati sulla musica che preferite (un po' come avviene con la modalità "Radio del brano"). Inoltre, l'assistente AI fornirà brevi commenti tra le canzoni, proprio come un vero conduttore radiofonico.

La voce del DJ (almeno quella inglese) è del conduttore del programma Spotify The Get U, Xavier 'X' Jernigan, anche se Spotify lo definisce il "primo modello", lasciando intendere che in futuro verranno lanciati altri modelli. Al momento non abbiamo idea di quando arriverà in Italia e con che voce, ma come spesso accade in questi casi la piattaforma potrebbe scegliere un conduttore radiofonico o un doppiatore famoso per impersonare il DJ AI.

Il trailer che trovate qui sotto promette davvero bene, ma lasciamo a voi i giudizi:

Come si vede nel video dimostrativo, il DJ AI spiega il motivo per cui ha scelto determinati brani, ad esempio, dicendo che sta tornando alla musica che "avete ascoltato spesso nel 2018".

A quanto pare, l'AI sarà anche in grado di dirvi se un brano è uscito di recente e di darvi informazioni sull'artista (con l'aiuto delle competenze fornite dai redattori umani di Spotify). Se non vi piace il mood dell'intelligenza artificiale (troppo eccitato, troppo calmo), potete premere l'icona del DJ in basso a destra per provare qualcosa di diverso.

Questa funzione sembra davvero interessante e, se fosse realistica nella vita reale come lo è nel trailer, potrebbe rappresentare un modo interessante per godersi la propria libreria musicale su Spotify. Nel comunicato stampa si legge che il DJ vi aiuterà a trovare nuovi brani e artisti che pensa vi piaceranno, quindi potrebbe essere un ottimo modo per espandere le proprie conoscenze musicali.

Non appena la funzione DJ AI di Spotify sarà disponibile in Italia ci premureremo di testarla e vi faremo sapere come si comporta.