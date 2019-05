La fotocamera impareggiabile di Huawei P30 Pro's diventa ancora meglio con l'ultimo aggiornamento

Huawei P30 Pro è in cima alla nostra classifica dei migliori smartphone con fotocamera per molte ragioni. Ha un sistema di fotocamere incredibilmente versatile con tre lenti e un sensore tutto nuovo per catturare più luce di qualsiasi altro cellulare.

L'impiego di tecnologia simile ha permesso a Huawei di offrire funzioni esclusive e con l'ultimo aggiornamento software B153 rilasciato da Huawei possiamo dare il benvenuto alla funzione dual view.

Si tratta di una funzione che permette di fare video con l'obiettivo principale e l'obiettivo zoom contemporaneamente e creare un video con schermo diviso che abbia da una parte l'inquadratura panoramica e dall'altra un primo piano. Questo vi permetterà di girare video davvero creativi senza troppo sforzo.

Tradizionalmente avreste bisogno di fotocamere multiple e qualche conoscenza delle basi del montaggio per creare un contenuto multi-frame, ma grazie a Huawei P30 Pro basterà accendere la fotocamera e selezionare l'opzione Dual View.

Grazie alla potenza del processore Kirin 980 e diverse lenti, P30 Pro assembla il video multi-frame in tempo reale e può esportarlo sui vostri social preferiti in modo da poterlo condividere con i vostri amici.

Se preferite, potete usare l'editor di video di Huawei per modificare i video a vostro piacimento. È incredibile poterlo fare direttamente da uno smartphone invece che sullo schermo di un costoso computer, che tradizionalmente si occupa di operazioni simili.

La funzione dual view funziona sia su Huawei P30 che su Huawei P30 Pro, e qua di seguito abbiamo elencato alcune delle migliori caratteristiche della funzione dual view.

Inquadratura più ampia che permette di catturare uno sfondo più vasto

Possibilità di zoomare sull'oggetto desiderato contemporaneamente grazie allo schermo diviso

Possibilità di fare video da due inquadrature differenti: una panoramica e una ravvicinata, contemporaneamente

Possibilità di creare contenuti artistici e creativi per avere ricordi dei momenti speciali

Possibilità di aggiustare il livello di ingrandimento

Ci sono un sacco di modi creativi per girare video con la modalità dual view, e i risultati sono veramente incredibili.

Insieme alla funzione dual view, il super zoom e la qualità delle foto in condizioni di luce scarsa, Huawei P30 Pro è uno smartphone con fotocamera dalla potenza incredibile, in grado di regalare performance ineguagliabili e dall'ottima durata della batteria. Se vi appassiona la fotografia e la tecnologia, senza dubbio non troverete di meglio della serie Huawei P30.