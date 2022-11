Italiani in crisi, si evita il superfluo e si fa sempre più affidamento sulle recensioni

L'inflazione ha raggiunto livelli preoccupanti, con un aumento dei prezzi che si fa sentire sia sui beni di prima necessità che sui beni di lusso, anche se in misura differente.

Questo perché se da una parte è impossibile rinunciare alle spese necessarie come cibo, utenze domestiche e materiale per scuola/lavoro, dall'altra è sempre più difficile concedersi uno sfizio o fare acquisti a cuor leggero se si tratta di beni che non rientrano tra le necessità primarie.

Di recente Trustpilot (Si apre in una nuova scheda), nota piattaforma specializzata in recensioni online, ha pubblicato alcuni dati emersi da un'indagine di mercato svolta con il supporto di YouGov (Si apre in una nuova scheda) che rivelano come gli italiani siano sempre meno propensi ad acquistare beni di cui non hanno necessariamente bisogno. I dati sono ponderati e provengono da un campione di 1007 utenti maggiori di 18 anni. L'indagine rispecchia la situazione attuale e si è svolta tra l'11 e il 13 ottobre del 2022.

Le statistiche parlano chiaro e ci dicono che, in Italia, il 63% degli uomini ed il 60% delle donne si guarda bene dal fare acquisti impulsivi in rete. La cautela è sintomatica di un caro vita che lascia sempre meno spazio agli sfizi, rendendoci più oculati e conservativi quando dobbiamo fare acquisti.

(Image credit: Pixabay)

La stessa indagine racconta che il 74% di coloro che hanno effettuato acquisti d'impulso si è poi pentito della sua decisione, dato che sale all’80% se si considera la fascia di età compresa tra i 18 e i 26 anni.

Ma non è tutto. Proprio perché fare una spesa "fuori budget" è diventato un lusso per pochi, quando si decide di comprare qualcosa di non strettamente necessario ci si affida sempre più spesso alle recensioni online.

In particolare, se si tratta di acquistare prodotti di brand poco conosciuti, il 70% degli utenti si affida a siti di informazione prima di effettuare l'acquisto. Il passaparola tra amici e parenti si attesta invece al 42%, mentre il 38% degli intervistati cerca informazioni direttamente sul sito del produttore.

Complessivamente, il 92% degli italiani consulta le recensioni online prima di finalizzare una spesa ed il 36% di questi le esamina con maggiore frequenza rispetto al periodo pre-pandemico. Solo l'1% degli intervistati dichiara di non aver mai fatto affidamento sulle recensioni.

Che si tratti di videorecensioni su YouTube, recensioni di altri utenti o siti specializzati, oggi, prima di investire una parte del proprio budget mensile in un prodotto, i consumatori sentono la necessità di avere certezze sul prodotto che andranno ad acquistare.