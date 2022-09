Iphone 14: sostituire la batteria costerà di più

Notizie non entusiasmanti in arrivo per i (futuri) possessori di iPhone 14. I rincari subiti dal prodotto, combinati all’aumento delle dimensioni della batteria rispetto ad iPhone 13, hanno portato ad un aumento del prezzo di sostituzione della stessa.

I dati riportati sul sito del supporto Apple parlano chiaro, sostituire la batteria di un iPhone 14 costerà 119€. Il prezzo resta invariato per le versioni Pro Max, Pro e Plus. La stessa operazione, trasportata su iPhone 13, ha un prezzo di 75€.

I prezzi indicati riguardano le sostituzioni non coperte da garanzia o AppleCare+.

iPhone 14: le ragioni del rincaro

Gli effetti del clima economico generale si fanno sentire e il prezzo delle componenti non poteva che ripercuotersi sul risultato finale. Inoltre, con un nuovo modello arrivano anche nuove funzionalità. Poi ci sono le peculiarità della situazione italiana.



In Italia, i prezzi subiscono gli effetti dell'iva e della tassa sulla copia privata. Uno confronto tra i due shop chiarisce meglio la situazione: sullo store americano si può acquistare iPhone 14 a partire da 799$, mentre il corrispettivo sullo store italiano parte da 1.029€.



Non dissimile è la scenario a cui si ritrova davanti un acquirente che voglia optare per il modello precedente: iPhone 13 passa da 699$ a 939€.

Conclusioni

L'aumento del costo della sostituzione della batteria è piccolo ma significativo. Tenendo conto delle recenti vicende legate alla catena produttiva i consumatori dovranno, questa volta, mantenere un occhio di riguardo verso i propri dispositivi.