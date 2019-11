iPhone 11, nuova conferma del design

È già successo e succederà ancora: pochi giorni prima che Apple annunci ufficialmente l'iPhone 11 le notizie non ufficiali e i leak arrivano con un ritmo più intenso. Stavolta si tratta di immagini create da un produttore di custodie.

L'azienda in questione si chiama Nood Cases, e i render ci offrono uno sguardo piuttosto ampio e approfondito sull'aspetto di iPhone 11.

Nood Cases ha pubblicato le fotografie di custodie protettive per tre differenti iPhone 2019, accompagnate da riproduzioni degli smartphone stessi, direttamente sul proprio sito web.

A differenza delle indiscrezioni circolate in passato, che potrebbe anche essere del tutto false, le immagini di Nood Cases sembrano molto molto affidabili. Sono, quasi certamente, riproduzioni fedeli degli smartphone che Apple presenterà tra qualche giorno.

Se sono affidabili - il condizionale è comunque necessario - sembra confermato quanto abbiamo scoperto finora. In particolare la fotocamera migliorata nel blocco quadrato, con due ottiche nel modello più economico e tre nelle due varianti più costose e avanzate.

La fotocamera "a francobollo" ha generato reazioni variegate, e molti non sono affatto entusiasti del design, in particolare perché sembra che il blocco fotografico sporga molto dal corpo dello smartphone. Con le custodie, però, sembra che il problema si possa arginare con successo, e si possa ottenere una superficie piatta.

Dalla immagini di Nood Cases non si può dedurre nient'altro, quindi restano "validi" i rumors che abbiamo raccolto finora. Dalle immagini, in verità, si potrebbe pensare che non ci sia il notch, ma in verità si tratta di un trucco già usato da Apple nel 2018: un'immagine di sfondo con la parte superiore nera, che nasconde la famosa (o famigerata) tacca.

È interessante anche la nomenclatura indicata da Nood Cases. Invece di iPhone 11, iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro, infatti, il produttore di custodie parla di iPhone XIr 11, iPhone XI 11 Pro e iPhone XI 11 Pro Max.

Secondo noi questo produttore di case non sa ancora come si chiameranno gli iPhone 2019, e ha fatto la propria ipotesi.

Sapremo tutto il 10 settembre, giorno in cui Apple ha organizzato un evento ufficiale. Sarà l'occasione di vedere finalmente l'iPhone 11, ma anche l'Apple Watch 5 e forse un nuovo iPad (o più di uno).