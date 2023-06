iOS 17 finalmente risolve questo fastidioso problema della fotocamera

The current QR code interface on iPhone

iOS è un sistema operativo eccezionalmente intuitivo e facile da usare, ma questo non significa che la piattaforma sia completamente priva di piccoli problemi fastidiosi.

Prendiamo ad esempio i codici QR: Apple ha introdotto il supporto per la scansione dei codici QR con l'app Fotocamera in iOS 11, ma quando si visualizzava un codice, il pop-up del link appariva come una fastidiosa notifica push nella parte superiore dell'interfaccia.

Poi, con iOS 13, Apple ha cambiato le carte in tavola posizionando il pulsante giallo di collegamento all'interno del mirino della fotocamera: un miglioramento rispetto al metodo precedente, ma ancora una fonte di frustrazione per molti, in particolare per coloro che hanno un iPhone di grandi dimensioni.

Con iOS 17, però, Apple sembra aver trovato una soluzione universale per iPhone di tutte le dimensioni. Come riferito da 9to5Mac, quando si scansiona un codice QR in iOS 17, il pulsante di collegamento appare immediatamente nella parte inferiore dell'interfaccia dell'app Fotocamera (allo stesso modo in cui la barra di ricerca di Safari appare ora nella parte inferiore dello schermo).

La nuova interfaccia per scansionare i codici QR su iOS 17. (Image credit: 9to5Mac)

In realtà esiste già una scorciatoia per abilitare questa funzione in iOS 16: non appena si sposta un codice QR fuori dall'inquadratura, la sezione con il link dovrebbe scendere in fondo all'interfaccia della fotocamera dell'iPhone, ma in iOS 17 questi appariranno in basso per impostazione predefinita.

Può sembrare un cambiamento insignificante, ma dato che i codici QR stanno diventando un metodo sempre più comune per condividere informazioni, è bello vedere che Apple sta cercando di rendere il procedimento di accesso il più agevole possibile.

Il lancio vero e proprio di iOS 17 non è previsto prima di settembre di quest'anno, ma la beta di iOS 17 è attualmente disponibile per tutti gli iscritti al programma Developer di Apple.