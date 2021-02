iOS 15, quali iPhone saranno compatibili?

Il prossimo grande aggiornamento per chi ha un iPhone sarà l'arrivo di iOS 15, che dovrebbe arrivare probabilmente intorno a giugno, in concomitanza con il WWDC 2021.

Al momento non si sa quasi nulla sul nuovo sistema operativo, ma c'è (come sempre) una serie di indiscrezioni. Alcune di queste suggeriscono la lista degli iPhone compatibili, e ci sono delle differenze rispetto a iOS 14.

Tutti i modelli che avevano avuto iOS 13 sono compatibili con iOS 14, infatti - l'ultima versione è iOS 14.4, uscita a gennaio 2021.

Sembra però che con iOS 15 non si potrà applicare lo stesso principio.

iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE (2016)

Se siete possessori di iPhone 6S, iPhone 6S Plus o il primo iPhone SE, probabilmente non potrete aggiornare ad iOS 15. Non è ancora ufficiale ma ci sono almeno due fonti che lo sostengono.

Parliamo di smartphone che avranno oltre cinque anni quando uscirà iOS 15, o anche di più. Quindi se Apple decidesse di non supportarli più sarebbe una cosa sensata.

Ovviamente non avere l'ultimo sistema operativo non significa che lo smartphone diventa inutile. Lo si può continuare a usare ancora a lungo, se funziona; semplicemente non si avranno le ultime novità.

iPad Air 2, iPad (2017) e iPad mini 4

Anche nel caso di questi tre iPad ci sembra improbabile un aggiornamento ad iOS 15, o più precisamente iPadOS 15. In questo caso non ci sono fonti che diano segnali di qualche tipo, e per il momento si tratta di una nostra ipotesi.

iPhone 7 e oltre

Se avete un iPhone 7 o un altro modello Apple uscito dal 2017 in avanti, crediamo che molto probabilmente avrete iOS 15. Non ci sono garanzie al momento, e non ce ne saranno finché Apple non darà conferme ufficiali.

Diversi leak comunque suggeriscono che iOS 15 sarà installabile anche su modelli più vecchi di iPhone 7, quindi forse si può ancora sperare.