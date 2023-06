In arrivo un nuovo gioco per Atari 2600 dopo più di 30 anni

A trent'anni dall'uscita dell'ultimo titolo per la mitica console Atari 2600, la storica azienda statunitense si appresta a lanciare un nuovo gioco intitolato Mr. Run nd Jump.

I preordini per la cartuccia inizieranno il 31 luglio al prezzo di 59,99 dollari. La confezione completa contiene il titolo per Atari 2600 e una scatola da collezione con tanto di manuale completo.

Mr. Run and Jump è uno dei giochi più interessanti in uscita nella sfera indie: il titolo d'azione fonde elementi platform classici con uno straordinario stile moderno. La versione completa del titolo è in sviluppo per PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Tuttavia, questa non è la versione che proverete sulla console Atari.

Come previsto, la versione Atari 2600 di Mr. Run and Jump presenta enormi differenze grafiche rispetto alla moderna interpretazione che arriverà sulle console di ultima generazione. Nel primo gioco pubblicato ufficialmente per la piattaforma dal 1990 - un onore che in passato si credeva appartenesse ad Acid Drop - ritroveremo le classiche schermate colorate e pixelate tipiche degli anni '80. Anche se a prima vista potrà sembrare "primitivo", il gioco sarà del tutto fedele alla visione realizzata per le altre console. I dettagli completi e le informazioni per il pre-ordine sono disponibili sul sito ufficiale Atari

L'Atari 2600 è senza dubbio una delle migliori console retrò mai realizzate. Introdotta originariamente nel 1977, fu la prima ad offrire immagini a colori e giochi più moderni rispetto a quelli presenti nelle sale giochi dell'epoca. È stata anche la prima console per videogiochi a rendere popolari le cartucce intercambiabili e i titoli su licenza, dato che i primi editori di terze parti, come Activision, hanno iniziato proprio da qui.



La popolarità di Atari aumentò ulteriormente negli anni '80 con l'arrivo di due console domestiche, la 5200 e la 7800. Tuttavia, il dominio del mercato fu di breve durata, poiché il crollo dei videogiochi del 1983 rese l'eccesso di console sul mercato insostenibile. L'azienda non si è mai ripresa del tutto; a metà degli anni Ottanta, Nintendo e Sega avevano già lanciato i loro cavalli di battaglia, rispettivamente con il Nintendo Entertainment System (NES) e il Genesis, che riscossero un enorme successo e dominarono per anni la scena.