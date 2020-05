Il portatile più economico del mondo ha Linux ed è andato esaurito

Per $99.99 (circa 91 euro), il Pinebook di Pine64 è senza dubbio il portatile più economico che si possa comprare oggi. Ovviamente lascia a desiderare su molti aspetti, in particolare per la dotazione hardware, ma si è comunque guadagnato molti ammiratori in tutto il mondo.

A parte uno schermo leggermente rivisto, questo notebook è più o meno lo stesso che abbiamo recensito nel 2017.

All'epoca scrivemmo "se state cercando un portatile Linux economico, lo avete trovato. Dovrete abituarvi alla tastiera e il touchpad è troppo sensibile, ma è fantastico per chi sta studiando Linux, iniziando a programmare o persino per un bambino. Il Pinebook è un'opzione eccellente da prendere in considerazione".

Il sistema operativo è Ubuntu con desktop MATE, e in generale non è un notebook molto potente. Ha 2GB di RAM LPDDR3, 16 GB di memoria in formato eMMC e un processore ARM AllWinner. È una configurazione hardware che potreste trovare su uno smartphone di fascia bassa e di vecchia generazione.

Tra gli aspetti più interessanti c'è sicuramente lo schermo FullHD da 11,6" (IPS LCD) e un'estetica vicina a quella del MacBook Air. A tutto questo il Pinebook aggiunge slot microSD, porta HDMI, due porte USB 2.0, una tastiera completa, batteria da 10.000 mAh, Bluetooth, Wi-Fi e una webcam con risoluzione VGA.

A destare qualche preoccupazione, invece, è la garanzia di soli 30 giorni, o il fatto che eventuali costi di spedizione sono a carico del cliente. Anche se, senz'altro, è una spesa extra compensata dal prezzo bassissimo.

Al momento in cui scriviamo, purtroppo, il Pine 64 risulta esaurito. Ma se vi interessa vi consigliamo di controllare spesso, così da poterne ordinare uno non appena tornerà disponibile.