I primi risultati di Geekbench indicano che OnePlus 7 Pro è più veloce del Samsung Galaxy S10 Plus

Avvicinandosi alla data di presentazione di OnePlus 7, arrivano sempre più informazioni sui nuovi modelli OnePlus. Così una "variante" di OnePlus 7 identificata dal codice GM1917 e dotata di 12GB di RAM è stata identificata su Geekbench. Si tratta, con ogni probabilità, del OnePlus 7 Pro , cioè del modello top della nuova serie 7. OnePlus annuncerà ufficialmente nomi e caratteristiche dei nuovi modelli il 14 maggio.

Secondo Geekbench OnePlus GM1917 integra il chipset Qualcomm Snapdragon 855 con 12GB di RAM e ha ottenuto un punteggio di 3526 punti in modalità single-core e di 11101 punti in modalità multi-core.

Si tratta di risultati migliori di quelli ottenuti da Samsung Galaxy S10 Plus che utilizza lo stesso chipset Snapdragon 855. Su Geekbench il Galaxy S10 Plus ha ottenuto un punteggio di 3429 punti per il single-core e di 10642 punti per il multi-core.

Non solo, paragonando gli stessi risultati con quelli di iPhone XS che integra il chipset A12 Bionic chipset, si può notare che OnePlus 7 Pro si avvicina notevolmente alle prestazioni di iPhone XS e XS Max. iPhone XS Max ha ottenuto 4797 punti nel single-core e 11212 nel multi-core.

Dagli stessi dati si deduce che la serie OnePlus 7 avrà come sistema Android 9.0 Pie con interfaccia OxygenOS, ma questa non è certo una novità.

Alcune delle caratteristiche che saranno sicuramente presenti nei prossimi OnePlus comprendono i display QHD+ AMOLED, un'alta velocità di refresh (~90Hz), tripla fotocamera posteriore con zoom 3X zoom, fotocamera a scomparsa anteriore e caricatore veloce da 30W. In questi giorni DisplayMate Labs ha potuto effettuare alcuni test di laboratorio su OnePlus 7 Pro e ha assegnato un punteggio di A+ per il display.

Non tutte queste caratteristiche saranno presenti sul modello base OnePlus 7 che dovrebbe avere solo due fotocamere posteriori rispetto alle tre del modello Pro.