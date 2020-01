I migliori monitor 4K del 2020

Abbiamo stilato una lista dei migliori monitor 4K disponibili sul mercato, continuate a leggere per trovare quello giusto per voi.

Ora è il momento giusto per investire in uno dei migliori monitor 4K sul mercato. Ora i migliori componenti per PC sono in grado di raggiungere un pubblico più ampio, anche chi ha un budget ridotto. Inoltre, i contenuti UHD stanno diventando sempre più diffusi nel 2020, e i monitor che trovate in questa classifica sono in grado di offrire una grandiosa esperienza immersiva.

Se siete dei videogiocatori incalliti e vi serve un nuovo monitor per giocare ai migliori titoli per PC, siete dei creativi ed editate foto e video per lavoro, o se semplicemente vi piace guardare contenuti in streaming quando rincasate da lavoro, un monitor 4K è esattamente quello che fa per voi.

Non preoccupatevi del prezzi, molti monitor 4K ormai sono diventati abbordabili per tutte le tasche, e sono molto meno costosi rispetto a un TV 4K. Se avete un budget ristretto non abbiate timore, non dovrete rinunciare a ottime performance. Noi siamo qui per aiutarvi e abbiamo stilato per voi una classifica dei migliori monitor 4K, in modo che possiate trovare quello perfetto per le vostre esigenze.

Se la potenza per tenere testa ad un LG 27UD88-W non vi manca, fateci un pensiero. (Immagine: LG)

1. LG 27UD88-W

Ottimo schermo, ottimo prezzo

Dimensioni schermo: 27 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 350 cd/m² | Tempo di risposta: 5ms | Contrasto: 5M:1 | Supporto Colore: 99% sRGB

Prezzo

Immagine

Non ruota sull'asse verticale

Se cercate un monitor 4K che sia allo stesso tempo conveniente e abbia un'ottima resa, non potete fare a meno di prendere in considerazione il LG 27UD88-W. Non solo ha un pannello che copre il 99% dello spazio colore sRGB, ma lo fa con un contrasto altissimo e un tempo di risposta che consente di giocare senza problemi. Il tutto a un prezzo più che ragionevole. Se avete un PC abbastanza potente per comandare il LG 27UD88-W, non lasciatevelo scappare.

Leggi la recensione completa: LG 27UD88-W

Il Philips Brilliance 328P è davvero uno dei migliori monitor 4K disponibili sul mercato. (Immagine: Philips)

2. Philips Brilliance 328P

Semplicemente brillante

Dimensioni schermo: 31,5 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 300 cd/m² | Tempo di risposta: 4ms | Contrasto: 3000:1 | Supporto Colore: 100% sRGB

Grande schermo

Prezzo

HDR non perfetto

I pannelli 4K e la tecnologia HDR non sono più una novità e anche i prezzi iniziano a scendere. Il Philips Brilliance 328P ne è un'ottima dimostrazione: combina un pannello 4K con una discreta prestazione HDR a un prezzo alla portata di molti. La luminosità non è da record, ma per questo prezzo non ci si può lamentare. In definitiva è uno dei modelli migliori in commercio.

Leggi la recensione completa: Philips Brilliance 328P

LG Ultrafine 24MD4KL si accoppia perfettamente al vostro Mac o Ultrabook. (Immagine: LG) (Image credit: LG)

3. LG Ultrafine 24MD4KL

Molto più che buono

Dimensioni schermo: 24 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3.840 x 2.160 | Luminosità: 540 cd/m² | Tempo di risposta: 14ms | Contrasto: 1.200:1 | Supporto Colore: 1.07 miliardi

Colori incredibilmente precisi

Brillante e luminoso

Compatibilità USB-C e Thunderbolt 3

Costoso

Cornici spesse

I fan del 4K ameranno l'LG Ultrafine 24MD4KL, soprattutto i fotografi e i cameraman in cerca di alta risoluzione. L'accuratezza dei colori è incredibile, ci sono molte porte USB-C e Thunderbolt 3 ed è privo di pulsanti visibili. Insomma, questo monitor 4K si può abbinare perfettamente al vostro Mac o ultrabook. Nonostante le cornici un po' troppo invadenti e il prezzo alto, sarà difficile resistergli.

Leggi la recensione completa: LG Ultrafine 24MD4KL

Avere un BenQ PD2700U significa avere un bel po’ di pixel tra le mani. (Immagine: BenQ) (Image credit: BenQ)

4. BenQ PD2700U

Pochi fronzoli, molti pixel

Dimensioni schermo: 27 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 350 cd/m² | Tempo di risposta: 5ms | Contrasto: 1300:1 | Supporto Colore: 100% sRGB

Colori accurati

Dimensioni

Manca una USB Type-C

Se state cercando uno dei migliori monitor 4K per lavorare, senza particolari fronzoli e orpelli, vi consigliamo di dare un'occhiata al BenQ PD2700U. Non avrà la tecnologia Quantum Dot o quella Adaptive Sync e non ha nemmeno una portaUSB-C! In compenso ha un mucchio di pixel che alla fine è quello che conta. Non è tra i modelli più economici della classifica, ma rende perfettamente i colori, è di grandi dimensioni e si adatterà a qualsiasi ufficio.

Leggi la recensione completa: BenQ PD2700U

Il pannello IPS del Monoprice 27" 4K UHD consente di ottenere delle immagini incredibilmente nitide. (Immagine: Monoprice)

5. Monoprice 27" 4K UHD

Uno dei più economici monitor 4K

Dimensioni schermo: 27 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 350 cd/m² | Tempo di risposta: 5ms | Contrasto: 10.000.000:1 | Supporto Colore: 100% sRGB

Prezzo

Connettività

Richiede calibrazione colore

Anche se non avete sentito ma il nome del marchio Monoprice, dovete sapere che sta dietro molti dei monitor economici in commercio. La sua struttura ultra sottile in alluminio risulta particolarmente interessante, così come l'angolo di visione che arriva a 178°. Non ha caratteristiche particolarmente evolute, mancano gli altoparlanti integrati per esempio, ma il pannello IPS risulta molto definito, la tecnologia FreeSync e quella Pixel Perfect garantiscono la qualità dell'immagine. Inoltre grazie a due DisplayPort e due HDMI non manca certo la connettività.

Il ROG Swift PG27UQ di Asus è un monitor 4K provvisto di HDR con una regolazione cromatica degna dei migliori monitor professionali. (Immagine: Asus)

6. Asus ROG Swift PG27UQ

La Ferrari dei monitor per gamer

Dimensioni schermo: 27 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 1000 cd/m² | Tempo di risposta: 4ms | Contrasto: 5.000:1 | Supporto Colore: 99% sRGB

Qualità immagine

G-sync

Prezzo assurdo

Mentre i monitor 4K stanno diventando sempre più presenti, anche senza avere dei PC ultra potenti, capita ancora di trovare dei modelli top. Un esempio è sicuramente l'Asus ROG Swift PG27UQ che è stato studiato per chi vuole giocare a 4K con HDR e visualizzazione professionale resa possibile da una frequenza di 144Hz con G-Sync. Sono pochi i modelli che possono vantare tutte queste caratteristiche, che però si fanno pagare caramnete.

Leggi la recensione completa: Asus ROG Swift PG27UQ

Il ViewSonic XG2700-4K vanta una qualità delle immagini veramente notevole, brevi tempi di risposta, elevata connettività ed accuratezza cromatica. (Immagine: ViewSonic)

7. ViewSonic XG2700-4K

Un monitor per giocare

Dimensioni schermo: 27 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 300 cd/m² | Tempo di risposta: 5ms | Contrasto: 1.000:1 | Supporto Colore: 1.07 billion

Colori accurati

Tempo di risposta

Qualità immagine

Luminosità

Se cercate un monitor 4K per giocare, il ViewSonic’s XG2700-4K ha tutte le carte in regola. Certo, ha i suoi limiti, come la luminosità che potrebbe essere superiore e il fatto che non abbia gli altoparlanti integrati. Di positivo invece ha una fantastica resa colore, una risposta veloce, più porte e un supporto che gli permette di avere differenti angoli di visione durante il gioco. La tecnologia AMD FreeSync garantisce una visione senza blocchi. C'è anche la funzione picture-in-picture per chi ama il multitasking.

AOC U2879VF ha tempi di risposta di 1ms e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. (Immagine: AOC)

8. AOC U2879VF

Il più economico monitor 4K per il gaming

Dimensioni schermo: 28 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 300 cd/m² | Tempo di risposta: 1ms | Contrasto: 1.000:1 | Supporto Colore: 1.07 billion

4K a 144fps

Risposta di un solo ms

Angoli di visione ristretti

Gli schermi IPS hanno migliori angoli di visione e resa cromatica, ma un pannello TN (LCD) rimane il massimo per un gamer grazie a tempi di risposta minimi, frequenze di refresh elevate e prezzi inferiori. AOC U2879VF per esempio offre un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di 144Hz refresh rate a meno di 300 euro. Se non vi preoccupa l'angolo di visione limitato, l'occasionale sfarfallio a 144Hz e la mancanza di una porta USB questo modello è per voi!

Leggi la recensione completa: AOC U2879 VF

Se siete assetati di tecnologia, l’Acer Predator X27 fa senz’altro per voi. (Immagine: Acer)

9. Acer Predator X27

4K, HDR e 144Hz? Wow!

Dimensioni schermo: 27 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 1000 cd/m² | Tempo di risposta: 4ms | Contrasto: 1.000:1 | Supporto Colore: 1.07 billion

Ottimo HDR

Frequenza di refresh

Costoso

Se avete un PC potente con un paio di schede grafiche Nvidia RTX 2080 Ti e vi potete permettere un monitor all'altezza, date un'occhiata all'Acer Predator X27. Non solo è un modello 4K con HDR ma ha un refresh da 144 Hz. In questo modo potrete divertirvi senza perdere competitività se il vostro avversario gioca con un modello da 1080p. Resta il prezzo elevato, ma se per voi non è un problema...

Leggi la recensione completa: Acer Predator X27

Le incredibili caratteristiche dell’LG 43UD79-B compensano senz’altro i suoi difetti. (Immagine: LG)

10. LG 43UD79-B

Un monitor massiccio con caratteristiche "pesanti"

Dimensioni schermo: 42.5 pollici | Rapporto: 16:9 | Risoluzione: 3,840 x 2,160 | Luminosità: 350 cd/m² | Tempo di risposta: 5ms | Contrasto: 1.000:1 | Supporto Colore: 1.07 billion

Pannello da 42 pollici

Possibilità di dividere la schermata

Serve una grande scrivania

Costoso

Serve una grande scrivania per sistemare il monitor LG 43UD79-B da 42 pollici. Ottimo monitor 4K, peccato solo che che l'immagine non sia perfetta agli angoli e abbia un refresh non velocissimo. Comunque ci sono funzioni che ce l'hanno fatto apprezzare come le 4 porte HDMI, una DisplayPort 1.2a e una USB-C port a cui collegare più dispositivi contemporaneamente. Per non parlare dello schermo True IPS, degli ottimi colori e della compatibilità con la tecnologia FreeSync.