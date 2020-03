I Lenovo Yoga sono notebook incredibili, prendetene uno con lo sconto del 20%

In collaborazione con Lenovo

Se vi interessa un modello che sfrutti le ultime tecnologie in fatto di ultraportabilità (a meno che non vogliate un modello gaming), i prodotti Lenovo Yoga sono tra le opzioni più interessanti che possiate scegliere oggi.

Il catalogo di Lenovo è completo ma relativamente compatto, e questo permette al cliente di scegliere con facilità il modello a cui è interessato senza perdersi tra una miriade di modelli tutti più o meno simili. Una scelta che apprezziamo enormemente.

Così come apprezziamo il fatto che è difficile sbagliare se si sceglie un portatile Lenovo Yoga. Questa serie può vantare un design estremamente solido. Lenovo ha messo particolare cura nelle cerniere, uno dei punti deboli di questa tipologia di portatili. Lenovo si merita il nostro applauso per aver posto tanta attenzione nella cura di questo dettaglio. I notebook Lenovo Yoga, poi, sono forniti delle migliori tastiere che si possano desiderare, di hardware che garantisce prestazioni di altissimo livello, di touchscreen ad alta risoluzione e ultima, ma non per importanza, di una portabilità eccellente.

Tutti i prodotti Yoga scontati del 20% su Lenovo Store Yoga C940 è il top di gamma, ma inserendo il codice TECHYOGA nel carrello avrete un 20% di sconto su tutti i prodotti della famiglia Yoga in qualsiasi configurazione Vedi offerta

Parlando appunto dello Yoga C940, offre uno schermo da 14” (c’è anche da 13,3”) con risoluzione Full HD o 4K, a seconda delle vostre preferenze. All’interno troviamo un processore Intel Core i5 o Core i7, 8 o 16GB di RAM e un veloce SSD NVMe, da 256GB o 1 TB.

Specifiche di tutto rispetto, che tuttavia raccontano solo una parte della storia. Per esempio, il Lenovo Yoga C940 include un pennino capacitivo, e il design prevede un alloggio per riporlo. Un dettaglio che su altri 2-in-1 con touchscreen è assente; quindi con i modelli concorrenti dovrete comprare un pennino a parte, e poi trovare un posto dove metterlo, rischiando di perderlo.

Lo Yoga C940 offre inoltre una tastiera di altissimo livello. Quest’ultima potrebbe in effetti essere la migliore che abbiamo mai provato su un computer portatile ed è affiancata da un touchpad grande e preciso, oltre che da un sensore di impronte digitali che rende più veloce e sicuro l’accesso a Windows.

Nella nostra recensione lo abbiamo descritto come il notebook ideale per lavorare, e oggi non possiamo che confermare tale affermazione. Per il professionista in movimento questo computer è l’ideale: non solo vi permette di fare tutto di cui avete bisogno, ma all’occorrenza potete trasformarlo nello strumento ideale per mostrare e commentare una presentazione (senza ricorrere a un proiettore). E perchè no, Yoga è anche capace di diventare un piccolo televisore, magari per godersi l’ultimo episodio della vostra serie favorita, in hotel o su un aereo.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo Yoga C640 scontato del 20% su Lenovo Store Il Lenovo Yoga C640 costa un po’ meno del suo fratello maggiore, senza dover fare molte rinunce . Si tratta di un modello ancora più leggero e facile da trasportare. E aggiunge la presenza di un modem LTE, grazie al quale potrete essere sempre online, anche se non c’è una rete Wi-Fi disponibile. È possibile averlo per €799 invece di €999, grazie allo sconto del 20% dedicato ai lettori di Techradar. Basterà inserire nel carrello il codice TECHYOGA, prima di andare alla cassa. Vedi offerta

Ultrabook Lenovo Yoga

Quando si pensa ai prodotti Yoga, probabilmente la maggior parte delle persone pensa solamente ai notebook 2-in-1. Non tutti sono al corrente, tuttavia, del fatto che il catalogo del marchio include anche prodotti di altro tipo, che condividono l’eccellente qualità costruttiva, la fantastica tastiera e molte altre caratteristiche.

In particolare ci sono lo Yoga S940 (da 13 e da 14 pollici) e lo Yoga S740 da 14 pollici. La differenza più ovvia è che questi sono portatili “normali”, vale a dire che non si possono trasformare in tablet Windows ruotando lo schermo.

Lo Yoga S940 non rinuncia però al touchscreen, ed è possibile averlo con prezzi a partire da 1.460 euro circa , a cui dovrete poi applicare lo sconto del 20% tramite il nostro codice TECHYOGA. Anche in questo caso le opzioni di configurazione prevedono schermo 4K, fino a 1TB di SSD e fino a 16GB di RAM. Scegliendo il massimo possibile si arriva a un prezzo intorno ai 2.000 euro, che tutto sommato non sono molti per un prodotto praticamente full optional; inoltre potrete comunque approfittare dello sconto del 20%.

(Image credit: Lenovo)

Per concludere, non dimentichiamo che la linea Yoga include anche alcuni accessori da abbinare al vostro portatile, sia esso un ultrasottile standard oppure un 2-in-1. Potete acquistare un mouse marchiato Yoga, delle custodie in pelle per la protezione del vostro nuovo notebook, un power bank con porta USB-C o anche un hub per espandere le porte.

Nessuno di questi oggetti si può considerare necessario, ma se siete di quelli che ci tengono alle apparenze, avere la custodia in pelle abbinata al vostro Yoga con lo stesso logo, potrebbe essere una cosa importante.